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Putin, Merkel ve Macron’dan Suriye görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 18:15 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye‘yi ele aldı.Kremlin Basın Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye‘yi ele aldı.
Kremlin Basın Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Üç lider Suriye’yi ele aldı. Görüşmede Suriye meselesini, Doğu Gutta’da yaşanan katliamlar çerçevesinde değerlendiren liderler bölgeye insani yardım yapılması gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler’in ateşkes kararını üzerine konuşan liderler, birleşmiş milletlerin verdiği kararın bir an önce uygulamaya sokulması gerektiğinin altını çizdi.
Bunların yanı sıra Vladimir Putin, liderleri Rusya’nın bölgedeki sivilleri tahliye etmek için harekete geçtiğini ve bölgeye her türlü insani yardımın yapılacağı konusunda bilgilendirdi ve ilan edilen ateşkesin, bölgede terörist gruplara karşı mücadele eden güvenlik güçlerine ulaştırılmadığını söyledi.

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