Putin, Merkel ve Macron’dan Suriye görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye‘yi ele aldı.
Kremlin Basın Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Üç lider Suriye’yi ele aldı. Görüşmede Suriye meselesini, Doğu Gutta’da yaşanan katliamlar çerçevesinde değerlendiren liderler bölgeye insani yardım yapılması gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler’in ateşkes kararını üzerine konuşan liderler, birleşmiş milletlerin verdiği kararın bir an önce uygulamaya sokulması gerektiğinin altını çizdi.
Bunların yanı sıra Vladimir Putin, liderleri Rusya’nın bölgedeki sivilleri tahliye etmek için harekete geçtiğini ve bölgeye her türlü insani yardımın yapılacağı konusunda bilgilendirdi ve ilan edilen ateşkesin, bölgede terörist gruplara karşı mücadele eden güvenlik güçlerine ulaştırılmadığını söyledi.
Kürt Şahinleri Tugayı Afrin'e gidiyor
Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Samsung Galaxy S9 Türkiye satış fiyatı ne kadar ve özellikleri neler | Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıttı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
Afrin'de son durum! Zeytindalı'nın birinci ayağı tamamlandı!
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Erdoğan'dan IŞİD çıkışı: Ne kadar psikopat varsa savaşmaya teşvik ettiler
Üvey kardeşini dağ evine götürüp dehşeti yaşattı!
Cinsel terapistten olay tavsiyeler
Kaza yapan yakınının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi
Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum