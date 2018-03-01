Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yaptığı yıllık konuşmasında ülkenin iç ve dış politikasına değinerek Rusya, ABD ve AB’nin birlikte bir gelecek inşa etmeleri gerektiğini ifade etti. Yıllık ulusa seçim konuşmasını gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açılış konuşmasından sonra ülkenin iç ve dış politikasına değindi. Putin, Rusya için ana tehdidin sorumsuzluk olduğunu, bu durumun kırılması ve kalkınmanın dinamiklerinden emin olunması gerektiğini söyledi. Amerika ile olan ilişkilerde değinen Putin, Rusya ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) birlikte bir gelecek inşa etmeleri gerektiğini söyledi. Rus lider "ABD ve Avrupa Birliği ile normal yapıcı etkileşimde bulunmaktayız. Sağduyunun geçerli olacağını ve ortaklarımızın adil bir işbirliği lehine seçim yapacağını umuyorum. Pozisyonlarımız bazı açılardan aynı olmasa bile bir arada hareket edebiliriz. Çünkü en zor sorunları birlikte kabul eder, evrensel bir güvenlik sağlarız. Birlikte entegrasyon süreçleri hızla artmakta olan gelecek dünyayı giderek birbirine bağlar hale getiririz" ifadelerini kullandı.

"ABD’yi füze savunma antlaşmasını ihlal etmemeye ikna etmeye çalıştık"

Putin konuşmasında Rusya’nın, ABD kuvvetlerinin konuşlandırılmasına tepki olarak yeni savunma sistemleri ürettiğini söyledi. Putin, Moskova’nın Washington’a füze savunma antlaşmasını ihlal etmemesini ikna etmeye çalıştıklarını belirterek, Rusya’nın ortak çalışmayla ilgili önerilerinin ABD tarafından reddedildiğini söyledi. Putin, Rusya’nın savunma kapasitesini güçlendirmek için yapılan tüm çalışmaların mevcut silah kontrolü anlaşmaları çerçevesinde yapıldığını ve hiçbir şeyin ihlal edilmediğini belirtti.

Rusya’nın kimseyi tehdit etmediğini vurgulayan Putin, "Rusya’nın artan askeri gücü kimseyi tehdit etmiyor, saldırgan veya saldırgan amaçlarla bu potansiyeli kullanmak için hiç bir planımız olmadı kimseyi tehdit etmiyoruz ve kimseye saldırmak gibi bir plana sahip değiliz, biz zaten her şeye sahibiz" dedi.

"Rusya ve müttefiklerine karşı nükleer silahların kullanılmasına yanıt vereceğiz"

Rusya Devlet Başkanı, Rusya ya da müttefiklerine karşı herhangi bir nükleer silah kullanılması durumunda, Moskova tarafından nükleer bir saldırı olarak görülüp acilen bir tepki verileceğini belirtti.

Putin, "Rusya’nın nükleer doktrini nükleer silahları veya diğer kitle imha silahlarının yalnızca Rusya ya da müttefiklerine karşı kullanımına tepki olarak ya da konvansiyonel silah kullanımıyla saldırı halinde kullanma hakkını. Bu bağlamda, Rusya’ya karşı ya da müttefikleri aleyhine nükleer silah kullanımını ülkemize karşı nükleer saldırı olarak ele alacağımızı söylemeliyim" dedi. Putin, yeni ABD nükleer doktrininin bazı hükümlerinin bazı endişeleri dile getirdiğini ve bu hükümlere göre ABD nükleer silahlarının geleneksel silahların veya siber tehdit dahilinde kullanılmasına tepki olarak kullanılabileceğini belirtti.