Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Savaş yarışı başlatmak istemiyoruz, hatta tam tersine biz dünyadaki bütün ülkeler ile olan ilişkimizi yapıcı bir yönde geliştirmek istiyoruz” dedi.

Rusya Başkanlık Seçimlerini açık ara oy farkı ile kazanan Vladimir Putin, seçim yarışındaki rakipleri ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda hükümetin ulusal meselelere odaklanması gerektiğine değinen Putin “Bizim alt yapımızı, sağlık sistemlerimizi, bilim ve eğitim sistemlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu temelde, vatandaşlarımızın, insanlarımızın refahını artırmamız gerekiyor. Bu güce sahip herkesin nihai hedefidir. Kampanyalarınızda, zenginler ve fakirler arasındaki ayrıma değindiniz, hükümet bu ikisi arasında bir köprü kuracaktır” şeklinde konuştu.

Rusya’nın savunma sanayisini güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Putin, “Şunu da belirtmek istiyorum ki bir savaş yarışı başlatmak istemiyoruz, hatta tam tersine biz dünyadaki bütün ülkeler ile olan ilişkimizi yapıcı bir yönde geliştirmek istiyoruz. Diyalog içinde olduğumuz tüm ülkelerin de bizimle diyalog içinde olduklarına emin olmamız gerekiyor. Bu karşılıklı olmalı, tıpkı aşkta olduğu gibi. Biz bütün problemleri diplomasi yolu ile çözme taraftarıyız. Ama önceliğimiz ülke çıkarlarımızı korumaktır. Biz ilişkileirmizin saygı temelli olmasını umuyoruz ve bundan tüm tarafların kazançlı çıkacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte savunma giderlerimizde bu sene ve önümüzdeki seneler için bazı kesintiler yapacağız, ama bu savunmanın zayıflayacağı anlamına gelmemeli. Çünkü savunma sanayimizi güçlendirecek yatırımları zaten gerçekleştirdik. Bu yüzden yalnızca bilinen belli programları ve henüz açıklamadığım birkaç diğer programı finanse etmemiz yeterli. Savunma sanayi için yeterli fonumuz var. Savaş yarışına girmek gibi bir niyetimiz yok” açıklamasını yaptı.