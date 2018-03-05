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Putin ve Macron telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 22:21 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye’deki sıcak konuları ele aldı.Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un telefonda görüştüğü bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye’deki sıcak konuları ele aldı.
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un telefonda görüştüğü bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov görüşmeye ilişkin, "İki lider arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Suriye’de terör örgütü sorununun ortadan kaldırılması ve uzun vadeli normalleşmeyi sağlamak için uluslararası çabalar ele alındı" dedi.
Açıklamada, Suriye ihtilafının çözümü için temasların çeşitli kademelerde sürdürülmesi konusunda endişeler olduğu da aktarıldı. Görüşmenin Fransa’nın isteği üzerine yapıldığı belirtildi.

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