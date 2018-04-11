Putin ve Netanyahu Suriye’yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye’deki durumu değerlendirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu’nun telefonda Suriye’yi görüştüğü belirtildi. İki liderin İsrail hava kuvvetlerinin Suriye’nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne düzenlediği saldırı konusunu da görüştüğü ifade edilen açıklamada, “Vladimir Putin Suriye’nin egemenliğine saygı duymanın önemli olduğunu vurguladı ve ülkedeki durumu daha da istikrarsızlaştıracak herhangi bir hamleden kaçınmaya çağırdı” denildi.