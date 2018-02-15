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Putin ve Ürdün Kralı Abdullah bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 23:26 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı 2.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Rusya’nın başkenti Moskova’da Vladimir Putin ile görüştü. Putin ve Kral Abdullah görüşmesinin gündeminde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konular yer aldı. Kremlin’de gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki istişarelerin önemi belirtilirken, ekonomi, askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin arttırılması vurgulandı.
Ürdün Kralı ile Rus lider Putin ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Kral Abdullah, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. Yılına girdiğine işaret ederek Ürdün ve Rusya arasındaki stratejik ilişkinin önemini belirtti. Ürdün Kralı 2. Abdullah, Rusya’nın Suriye krizindeki rolüne değinerek, "Güney Suriye’de iyi bir siyasi ilerleme kaydettik. Bu yıl daha fazla işbirliği sağlanacağına eminim" dedi.
Kral II. Abdullah Filistin’deki barış süreciyle ilgili olarak, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Filistin ve İsrail sorununa ilişkin çözüm bulma çabalarının önemli olduğunu ifade ederek, bu çabaların bölgedeki gelişmelere katkıda bulunduğunu söyledi.
Putin ise, Kral 2. Abdullah ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. "Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıl dönümünü kutluyoruz" diyen Putin, ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılacağını belirtti.

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