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Putin’den itiraf: “Yolcu uçağının düşürülmesi talimatını verdim”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 10:44 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014 yılında Ukrayna’dan İstanbul’a giden ve kaçırılarak Soçi Kış Olimpiyatlarının açılışını hedef alan yolcu uçağının düşürülmesi talimatını verdiğini açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi adını taşıyan yeni belgesel filminde 2014 yılında içinde bomba bulunduğu ve Soçi Kış Olimpiyatlarının açılış törenini hedef alan yolcu uçağının düşürülmesi talimatını verdiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014 yılında Ukrayna’dan İstanbul’a giden ve kaçırılarak Soçi Kış Olimpiyatlarının açılışını hedef alan yolcu uçağının düşürülmesi talimatını verdiğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi adını taşıyan yeni belgesel filminde 2014 yılında içinde bomba bulunduğu ve Soçi Kış Olimpiyatlarının açılış törenini hedef alan yolcu uçağının düşürülmesi talimatını verdiğini söyledi. İki saatlik belgesel filmde, olimpiyatların açılışından kısa bir süre önce kendisine Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen bir yolcu uçağının kaçırıldığının ve hava korsanının Soçi’ye inmek istediğinin söylendiğini ifade eden Putin, daha sonra bu ihbarın yanlış olduğunu bildirdi. Vladimir Putin, uçağın düşürülmediğini sözlerine ekledi.
Putin, “Ukrayna’dan İstanbul’a giden uçağa en konduğu ve korsanının Soçi’ye inmek istediği söylendi” dedi. Putin kendisine gelen bilginin ardından güvenlik görevlilerinden “acil durum prosedürüne göre hareket edin” dediğini ve bunun da uçağın düşürülmesi anlamına geldiğini söyledi. Rus lider dakikalar sonra alarmın yanlış olduğuna ilişkin bir başka ihbar aldığını, uçağın düşürülmediğini ve kendisinin de kısa bir süre sonra olimpiyatların açılış törenine katıldığını dile getirdi.
Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Kharkov’dan İstanbul’a sefer gerçekleştiriyordu. Pegasus’a at 110 yolcu taşıyan uçak, kaçırılma sinyali vermiş, pilot uçağı Soçi yerine Sabiha Gökçen Havalimanına indirmişti.

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