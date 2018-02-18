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Putin’den Ruhani’ye başsağlığı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 17:01 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’da yolcu uçağının düşmesinin ardından İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani’ye başsağlığı dileklerini gönderdi.İran’da yolcu uçağının düşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani’ye başsağlığı mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’da yolcu uçağının düşmesinin ardından İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani’ye başsağlığı dileklerini gönderdi.
İran’da yolcu uçağının düşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani’ye başsağlığı mesajı gönderdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin’in yaşanan trajedide hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının acısını paylaştığını ifade edildi.
İran’da Tahran-Yasuj seferini gerçekleştiren Aseman Havayollarına ait ATR-72 model yolcu uçağı radarlardan çıktı. Uçağın kalkıştan 50 dakika sonra İsfihan eyaletinin Semirom ilçesi yakınlarında düştüğü belirlendi.

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