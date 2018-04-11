Putin’den sağduyu mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın daha kaotik hale geldiğini, buna rağmen sağduyunun hakim olacağını umduklarını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin mevcut uluslararası durumun endişe verici olduğu söyledi. Putin, "Dünya daha kaotik hale geliyor, biz yine de sağduyunun hakim olacağını ve uluslararası ilişkilerin yapıcı bir düzeye gireceğini umuyoruz. Tüm dünya sistemi daha istikrarlı ve öngörülebilir hale gelecek” dedi.
Putin, Moskova’nın, “küresel ve bölgesel” güvenliği güçlendirmeyi savunmaya devam edeceğini ve “uluslararası sorumluluklarına tam olarak bağlı kalacağını ve ortaklarıyla yapıcı ve saygılı bir şekilde işbirliği geliştireceğini kaydetti.
Putin, sözlerine şöyle devam etti:
“Dünya için olumlu, gelecek odaklı bir gündemi takip edeceğiz ve istikrarlı kalkınma, refah ve insanlığın gelişmesini sağlamak için çalışacağız”
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