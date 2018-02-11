Putin’den uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Antonov 148 tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Putin’in basın sözcüsü Dmitri Peskov, "Cumhurbaşkanı, hükümete Moskova bölgesindeki uçak kazasıyla bağlantılı olarak özel bir komisyon kurma talimatı verdi. Cumhurbaşkanı ayrıca, bu felakette yakınlarını ve dostlarını kaybeden herkese derin bir başsağlığı diledi" ifadelerini kullandı.
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