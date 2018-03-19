Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerini açık ara önde götüren Vladimir Putin, seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Sonuç için çok teşekkür ederim! Ortak ekibinizin bir üyesiyim" dedi.
Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerini açık ara önde götüren Vladimir Putin, seçim sonrası konuşma yaptı. Putin, "Bu birliği korumak bizim için çok önemlidir. Bizim ilerlememiz için bu birliğe ihtiyacımız var, ve ilerlemek için ülkenin vatandaşının hislerini hissetmek zorundayız. Moskova’da toplananları ve muazzam ülkemizdeki taraftarları ele almak istiyorum. Sonuç için çok teşekkür ederim. Ortak ekibinizin bir üyesiyim" diye konuştu.
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