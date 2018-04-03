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Putin’in başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyareti Türkiye’ye

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

Türkiye-Rusya-İran liderler zirvesi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışı için Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı.Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretini yaklaşık 100 ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti.

Putin’in başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyareti Türkiye’ye

Türkiye-Rusya-İran liderler zirvesi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışı için Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı.
Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretini yaklaşık 100 ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti. Putin’in havaalanından itibaren Külliyeye gelişi esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Külliye çevresi ve içinde de alınan güvenlik tedbirleri göze çarptı.
Putin, yeniden başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini ise Türkiye’ye yapmış oldu.

Putin’in başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyareti Türkiye’ye

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