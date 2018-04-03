Putin’in başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyareti Türkiye’ye

Türkiye-Rusya-İran liderler zirvesi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışı için Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı.
Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretini yaklaşık 100 ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti. Putin’in havaalanından itibaren Külliyeye gelişi esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Külliye çevresi ve içinde de alınan güvenlik tedbirleri göze çarptı.
Putin, yeniden başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini ise Türkiye’ye yapmış oldu.
8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!
Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi
Ankara'da tarihi gün! Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı
Pes dedirten olay! Ankara'yı birbirine kattılar!
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!
İşte silikon mağduru Merve hemşirenin son hali
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum