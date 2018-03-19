Putin’in oy oranı Abhazya’da yüzde 94 oldu

Abhazya’da yapılan Rusya seçimlerinde Vladimir Putin, oyların yüzde 94’nü aldı. Abhazya’dan Putin’e çıkan oy oranı, Rusya genelinde çıkan oy oranından yüzde 20 fazla oldu.

Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için Abhazya’da da sandığa gidildi. 42 bin seçmenin tamamının sandığa gittiği öğrenildi. Bu katılım oranı anlamında bir rekor olurken, Putin için de Abhazya ayrı bir öneme sahip oldu.

Putin, Abhazya’dan rekor oy aldı

Abhazya’da sandığa giden seçmenin yüzde 94.1’i Putin’e oy verdi. Rakamsal olarak 42 bin seçmenin 39 bini Putin’e oy vermiş oldu. Bin 29 oy alan Pavel Grudinin ikinci oldu. Vladimir Jirinovski ise sadece 654 oy alarak üçüncü oldu. Rusya’nın Abhazya Büyükelçisi Semen Grigoryev, hem sandığa katılım anlamında seçmene teşekkür etti, hem de sorunsuz bir şekilde seçimlerin atlatılmasından dolayı Abhazya hükumetine ve kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.