PYD eski eşbaşkanı Salih Müslim’in bir sonraki durağı Danimarka oldu

Türkiye’nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı terör örgütü PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim’in Danimarka’ya gideceği açıklandı.
Türkiye’nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı terör örgütü PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim, Avrupa’daki temaslarına devam ediyor. Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandıktan sonra Türkiye’nin iade talebine rağmen serbest bırakılan Müslim’in bu seferki durağının Danimarka olacağı kaydedildi. Danimarka parlamentosunda grubu bulunan Birlik Listesi Dış Politika Sözcüsü Sören Söndergaard, Müslim’in önümüzdeki pazartesi günü Danimarka Parlamentosunda bir dizi görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi. Salih Müslim’in Danimarka’ya geleceği tarih ise kesin olarak açıklanmadı.
Söndergaard, Müslim’in, Danimarka’da korkmasına gerek olmadığını söyledi, Müslim’in hukuksal haklarının korunması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek Danimarka’da gözaltına alınmasını beklemediğini belirtti.
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