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"Raconu Cumhurbaşkanımız kesti"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 18:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - "Bir UBER furyası çıktı, her gün konuşuluyor, racon kesiliyor, herkes konuşuyor. Cumhurbaşkanımızdan bir talepte bulunuldu. 'Bu sorunu bitir'. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız bu sorunu bitirdi mi? Herkes raconu kesiyordu ama esas raconu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan kesti" - "Terörle mücadeleyse sonuna kadar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. FETÖ, PKK, DAEŞ'miş, YPG'miş, DHKP-C imiş adı farketmez, topu, alayı gelsin" - "İşte Afrin'de kahramanlarımız ne yaptı? Cerablus'ta, El Bab'ta ne yaptı? Şimdi ise hedef nedir, Kandil'dir, Mahmur'dur. Nerede, neresi olursa olsunlar bize yönelik tehditlerin hepsini yok edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir UBER furyası çıktı, her gün konuşuluyor, racon kesiliyor, herkes konuşuyor. Cumhurbaşkanımızdan bir talepte bulunuldu. 'Bu sorunu bitir'. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız bu sorunu bitirdi mi? Herkes raconu kesiyordu ama esas raconu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan kesti." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Şoförler Odası Düğün Salonu'nda taksicilerle yapılan geniş katılımlı toplantıya katıldı. Burada istek ve sorunları dinleyen Çavuşoğlu, Türkiye ekonomisini 3,5 kat büyüttüklerini, daha da büyütmek gerektiğini söyledi.

Antalya'da bu yıl gelen turistte 14 milyonu geçeceklerini, bunu 20 milyona çıkarmak gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin şahlanışı için en kritik seçim olduğunu ifade etti.

Ulaşım alanındaki sıkıntılara değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bir UBER furyası çıktı, her gün konuşuluyor, racon kesiliyor, herkes konuşuyor. Yine odalarımız, otobüsçülerimiz, şoförlerimiz, servisçilerimiz, taksicilerimiz cumhurbaşkanımızdan bir talepte bulundu. 'Bu sorunu bitir'. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız bu sorunu bitirdi mi? Herkes raconu kesiyordu ama esas raconu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan kesti. Şoförlerimizin yanındayız. Özellikle trafikte, ulaşımda, kurallara uyacağız. Kural dışı korsancılık yok. Biz 16 senedir bu ülkede çeteleri, mafyaları bitirdik, onlarla mücadele ediyoruz. Teröristlerle mücadele ediyoruz. Aynı zamanda uyuşturucu kaçakçıları, mafyalarla çetelerle de mücadele ediyoruz. O yüzden korsancılık yok."

Turizm bölgesinde turistlerin taşınmasıyla ilgili otobüsler olabileceğini aktaran Çavuşoğlu, her şeyin karara bağlanması gerektiğini, haksız rekabetle karşılanmamak gerektiğini belirtti.

Ulaşım sektöründen gelen talepler üzerine denetimleri sıklaştırdıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, korsan taksiciliğe karşı olduklarını ifade etti. Servis konusunda çalışmalar, nakliyecilere de düzenleme gelebileceğini bildiren Çavuşoğlu, talepler doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Turizm alandaki gelişmelerin güzel olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, turizm açısından Hindistan pazarının da önemli olduğuna dikkati çekti.

- "Yeri geldiği zamanda gücümüzü gösteriyoruz"

Türkiye'yi kalkındırdıklarını, artık güçlü bir ülke olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık başkalarının boyunduruğu altında bir ülke olmadığına işarete etti.

Bağımsız ve özgür bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk milleti olarak da nasıl bir millet olduğumuzu tekrar hatırladık, kendimize olan güven tekrar geri geldi. Biz şimdi gücümüzü kimsenin aleyhine kullanmıyoruz ama yeri geldiği zamanda gücümüzü gösteriyoruz. Terörle mücadeleyse sonuna kadar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. FETÖ, PKK, DAEŞ'miş YPG'miş DHKP-C imiş adı farketmez, topu, alayı gelsin. Nerede olursa olsun, içeride dışarıdaymış farketmez. İşte Afrin'de kahramanlarımız ne yaptı?Cerablus'ta El Bab'ta ne yaptı? Şimdi ise hedef nedir, Kandil'dir, Mahmur'dur. Neresi olursa olsun bize yönelik tehditlerin hepsini yok edeceğiz. Allah'a şükür bunu yapacak güce de sahibiz. Ama birliğimizi, beraberliğimizi de koruyacağız."

Türkiye'yi daha da güçlendireceklerini aktaran Çavuşoğlu, bugünkü gelinen noktanın, 16-30 sene öncesine göre iyi olduğunu ancak yeterli olmadığını bildirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, 16 yılda gerçekleştirdiklerinin 79 yılda toplam yapılanlardan üç, dört kat daha fazla ve daha iyi olduğunu ifade ederek, sağlıkta, ulaşımda adalette her alanda iyi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugün dünyada sözü geçen, saygın bir ülke olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada mazlumların umudu olduğunu vurguladı.

"Kudüs'ün umuduyuz. Biz olmasak Kudüs, Filistin davasını kimse savunmaz, savunamaz. Kimse Recep Tayip Erdoğan gibi cesur değil, dik duramaz, biz duruyoruz milletçe." diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ümmetin umudu olduklarını belirterek,"Sizin desteklerinizle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ilk defa yeni hükümet sisteminde halkımızın oyuyla cumhurbaşkanı yapacağız hem de birinci turda yapacağız." ifadesini kullandı.

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