"Raconu Cumhurbaşkanımız kesti"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir UBER furyası çıktı, her gün konuşuluyor, racon kesiliyor, herkes konuşuyor. Cumhurbaşkanımızdan bir talepte bulunuldu. 'Bu sorunu bitir'. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız bu sorunu bitirdi mi? Herkes raconu kesiyordu ama esas raconu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan kesti." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Şoförler Odası Düğün Salonu'nda taksicilerle yapılan geniş katılımlı toplantıya katıldı. Burada istek ve sorunları dinleyen Çavuşoğlu, Türkiye ekonomisini 3,5 kat büyüttüklerini, daha da büyütmek gerektiğini söyledi.

Antalya'da bu yıl gelen turistte 14 milyonu geçeceklerini, bunu 20 milyona çıkarmak gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin şahlanışı için en kritik seçim olduğunu ifade etti.

Ulaşım alanındaki sıkıntılara değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bir UBER furyası çıktı, her gün konuşuluyor, racon kesiliyor, herkes konuşuyor. Yine odalarımız, otobüsçülerimiz, şoförlerimiz, servisçilerimiz, taksicilerimiz cumhurbaşkanımızdan bir talepte bulundu. 'Bu sorunu bitir'. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız bu sorunu bitirdi mi? Herkes raconu kesiyordu ama esas raconu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan kesti. Şoförlerimizin yanındayız. Özellikle trafikte, ulaşımda, kurallara uyacağız. Kural dışı korsancılık yok. Biz 16 senedir bu ülkede çeteleri, mafyaları bitirdik, onlarla mücadele ediyoruz. Teröristlerle mücadele ediyoruz. Aynı zamanda uyuşturucu kaçakçıları, mafyalarla çetelerle de mücadele ediyoruz. O yüzden korsancılık yok."