CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Borçlanma maliyetleri artarken Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı da artıyor. Büyüme artarken aynı zamanda enflasyon, dolar, faiz, cari açık ve bütçe açığı hepsi birlikte yükseliyor. Bütün bu rakamlar çöküşün habercisi." görüşünü savundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, cari açığın, mart ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 695 milyon dolar artarak 4 milyar 812 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığının 55 milyar 380 milyon dolara çıktığına işaret eden Erdoğdu, Türkiye'ye giren doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 28 azalırken, çıkanların yüzde 39 arttığını ileri sürdü.

Cari açıktaki artışın başlıca nedeninin dış ticaret açığı olduğunu iddia eden Erdoğdu, şunları ifade etti:

"Turizm gelirlerindeki artış, cari açığı bir nebze olsun düşürmek için yeterli olmadı. Yıllıklandırılmış cari açık 55 milyar dolara, cari açığın milli gelire oranı neredeyse yüzde 6'ya yükseldi. 'Şahlandık, şahlanıyoruz' derken yıllık ihracatımız yüzde 10, ithalatımız yüzde 21 arttı. Borçlanma maliyetleri artarken Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı da artıyor. Büyüme artarken aynı zamanda enflasyon, dolar, faiz, cari açık ve bütçe açığı hepsi birlikte yükseliyor. Bütün bu rakamlar çöküşün habercisi. İçi boş büyüme hikayesi çöktü. Ülke, saray eliyle freni patlamış bir ekonomi ile hızla uçuruma doğru gidiyor."

Erdoğdu, ekonominin içinden çıkılmaz bir sarmala döndüğünü, döviz kurundaki ani hareketlerin şirketlerin iş yapmasını zorlar hale getirdiğini öne sürdü. Erdoğdu, bu çöküşün sandıkta durdurulacağını, üreten ve hakça bölüşen, borçlanma ihtiyacı olmayan sosyal devlet ile güçlü ve halkçı ekonomiyi kuracaklarını kaydetti.

