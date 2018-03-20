Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Mavi Tünel'den yılda 100 milyon metreküp su, Konya Büyükşehir Belediyemize tahsis edilecek. Şu an testler yapılıyor. Allah nasip ederse Ramazan Bayramı arifesinde Torosların suyunu Konya'ya vereceğiz." dedi.

Eroğlu, TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 16. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katıldı.

Fuarı geçen yıl 304 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Eroğlu, bu yıl 60 ülke ve 70 ilden katılımcının yer aldığı organizasyonu 350 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini ifade etti.

Bakan Eroğlu, Konya'ya ayrı bir gönül bağının bulunduğunu, Türkiye'de en çok yatırım yapılan ilin de Konya olduğunu dile getirdi.

Mavi Tünel projesine değinen Eroğlu, şöyle konuştu:

"Mavi Tünel'den yılda 100 milyon metreküp su, Konya Büyükşehir Belediyemize tahsis edilecek. Şu an testler yapılıyor. Allah nasip ederse Ramazan Bayramı arifesinde Torosların suyunu Konya'ya vereceğiz. Daha önce de veririz ama testler tam olsun. Bozkır ve Hadim'deki barajlarımız da bitmek üzere. Tünellerle de birlikte Akdeniz'e akan 444 milyon metreküp su, Konya Ovası'na getirilecek."