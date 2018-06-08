"Rambo'nun özel harekat polisimizin yanında esamesi bile okunmaz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, özel harekat polislerine hitap ederek, "Siz bakmayın o Amerikan filmlerindeki Rambolara, şunlara, bunlara, onların hepsi yalan. Onlar bizim gözümüzü boyamak için yapılmış işler. Onların bir kısmı paralı, bir kısmı da sosyopat. Rambo'nun özel harekat polisimizin yanınızda esamesi bile okunmaz." dedi.

Recep Akdağ, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polislerle iftar yaptı. Akdağ, burada yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin bu büyük milletin medarı iftiharı olduğunu belirtti.

Terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Akdağ,Türk Silahlı Kuvvetlerince özel harekat polislerinin de desteği ile Suriye'nin Afrin bölgesinde yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'na değindi.

Akdağ, özel harekat polislerine hitap ederek, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsunki Afrin'deki Zeytindalı operasyonu ile bütün dünya Türk evladının, Müslüman Türk milletinin ne olduğunu bir kere daha anladı. Teröristle düşmanla savaşmak elbette hazırlıklı ve donanımlı olmayı gerektirir. Silahınız, kuvvetiniz, mühimmatınız olacak. Ben inanıyorum ki hepsinden önemlisi mangal gibi yürek bir kamil iman icabıdır. Allah'a şükür sizlerde var."