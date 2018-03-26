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Rasim Sayğın güven tazeledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 13:44 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, yapılan olağan kongre sonucu yeniden başkan seçildi.Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan HÜDA PAR Van İl Başkanlığı 2.

Rasim Sayğın güven tazeledi

HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, yapılan olağan kongre sonucu yeniden başkan seçildi.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan HÜDA PAR Van İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresine HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Burada bir konuşma yapan Rasim Sayğın, Türkiye’de HÜDA PAR’ın siyasetin mihenk taşı olduğunu söyledi. Sayğın, “2013 yılı Şubat ayından bu yana il başkanlığı görevini onurla yürütmekteyim. İçinde 6-8 Ekim olayları, çukur siyaseti, seçim yaptırmamaya yönelik saldırıların olduğu, partimize yönelik yoğun engelleme ve baskılarla karşılaştık. Elhamdülillah dik durduk, eğilmedik, bükülmedik, geçen süre içerisinde 4 farklı seçim geçirip teşkilatlanmamızı da sağladık. Girmedik hiçbir sokak bırakmadık, önümüzde koyduğumuz program neyse aynen yerine getirdik. Türkiye’de HÜDA PAR siyasetin mihenk taşı olmuştur. Zira kuruluşumuzdan beri hep şunu söyledik. Biz Hakkı söyleyeceğiz, velev ki bu bizim zararımız olsun. HÜDA PAR bir şey söylüyorsa doğrudur. Bizi tanıyanlar elimizden ve dilimizden emin olurlar” diye konuştu.
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’nun da bir konuşma yapmasının ardından yapılan seçimde, mevcut başkan Rasim Sayğın yeniden HÜDA PAR Van İl Başkanı seçildi.

Rasim Sayğın güven tazeledi

Rasim Sayğın güven tazeledi

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