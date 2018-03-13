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Ravza Kavakcı Kan: "28 Şubat darbesinde rolü olanlar hesap verecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 19:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "28 Şubat bir darbedir, darbe insanlık suçudur ve bu darbe girişiminde her kimin rolü varsa adalet önünde hesap verecektir" dedi.28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davanın 104’üncü celsesi görülüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "28 Şubat bir darbedir, darbe insanlık suçudur ve bu darbe girişiminde her kimin rolü varsa adalet önünde hesap verecektir" dedi.
28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davanın 104’üncü celsesi görülüyor. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya bazı sanıklar, taraf avukatları ve o dönemde mağdur olan çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan da duruşmayı takip etti. Kavakcı Kan, sanık Çevik Bir’in esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasının tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi önünde davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kavakcı Kan, 28 Şubat darbe davasının 104’üncü celsesinin görüldüğünü anımsatarak, bugün ifade veren sanıkların arasında Çevik Bir’in de bulunduğunu kaydetti. Çevik Bir’in esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, bu davanın bir kumpas davası olduğunu, 28 Şubat’ın darbe olmadığını, kendi annesinin de türbanlı olduğunu ve türbanlı kadınların Batı Çalışma Grubu’nu başörtüsü yasağı nedeniyle suçlamaması gerektiğini söylediğini aktaran Kavakcı Kan, "Son kararı adalet, adli makamlar verecektir. Ama biz buradan yine ifade etmek istiyoruz ki; 28 Şubat bir darbedir, darbe insanlık suçudur ve bu darbe girişiminde her kimin rolü varsa adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.
Kavakcı Kan, yaptığı basın açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı.

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