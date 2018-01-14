Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale Kadın Kolları Teşkilatı 5. Olağan Kongresi düzenlendi. Düzenlenen kongrede genç yaşıyla dikkat çeken Esma Ünal, AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları Başkanlığı’na seçildi.
Kongrede AK Parti hükümetleri öncesi siyasi anlayışı eleştiren İnsan Haklarından Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, “Milli Güvenlik Kurulu senelerce 'bir numaralı problem irtica' diyordu. O zaman irtica bendim, sizdiniz. İrtica, başörtüsüne bakmadı. İrtica, sakala, bıyığa bakmadı, herkes bir tehditti. Bu sebeple her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti, kadına seçme, seçilme hakkını 1934’te verdiyse, her ne kadar bizim aramızda hiçbir zaman başı örtülü, başı örtüsüz ayrımı olmadıysa da maalesef bazı kadınlar, seçme ve hizmet etme hakkına ancak 7 Haziran 2015’te kavuşabildi. Bunun için hiç şüphesiz kadınların arkasında duran beyefendiler vardı. Bunun için hiç şüphesiz gece gündüz çalışan isimsiz kadın kahramanlar vardı. Bunun için hiç şüphesiz teşekkür edilmesi gereken bu kardeşlerimizin yanı sıra Türkiye’de bu saçma sapan yasağın, saçma sapan insan hakları ayrımcılığının ortadan kalkması için mücadele eden, dimdik duran bir lider vardı. Teşekkür edilmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan’dır ve onun kadın kollarıdır. Bizim öyle bir Cumhurbaşkanımız, öyle bir liderimiz var ki gençlerin ve kadınların önünü açmak konusunda bütün dünya liderlerine örnek. Bizim Merkez Yürütme Kurulu üyemiz var, benim kızımla aynı yaşta ve ben onunla birlikte hizmet etmekten büyük bir şeref duyuyorum” diye konuştu.
İHA'nın haberine göre, Kırıkkale AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı’na seçilen Esma Ünal ise, “Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin yeniden yönetim mimarisinde önemli roller üstlenmeye devam edeceğiz. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ardından inançla ve azimle yürümeyi sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki uzun soluklu bir maratonun koşucularıyız” şeklinde konuştu.
AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ise bugün partinin kadın üye sayısının 5 milyon ve aktif yönetici sayısının 30 bini bulduğuna dikkat çekti. Dağdelen, “Böyle büyük bir ailenin mensubu olmaktan ne kadar gurur duysanız azdır” dedi.
TÜRKİYE'DE KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI NE ZAMAN VERİLDİ?
Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri'nin en önemlilerinden birisidir.
1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934'de Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı.
Türkiye'deki kadınlar milletvekili olabilmek için ilk adımı 1923'te atmışlardı. Bu adım, kadınların 1923 yılında Nezihe Muhiddin önderliğinde ilk kadın partisi ‘Kadınlar Halk Fırkası’nı kurma isteğiydi. Fakat 1909 Seçim Kanunu sebebiyle bu parti kurma girişimi, Kadınlar Halk Fırkası'nın Türk Kadınlar Birliği adlı derneğe dönüşmesi ile sonuçlanmıştı. 1924 anayasası hazırlanırken kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olması gündeme geldi ancak TBMM genel kurulunda bu hakların yalnızca erkeklere tanınması fikri ağır bastı.
Gerekli yasal değişiklik 1934 yılında Başbakan İsmet İnönü ve 191 milletvekilinin sunduğu Anayasa ve Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören yasa önerisi sonucu gerçekleşti. Öneri, 5 Aralık 1934'te Mecliste görüşüldü. Yapılan oylamada, 317 üyeli Meclis’te, oylamaya katılan 258 milletvekilinin tamamının oyuyla değişiklik önerisi kabul edildi.
Anayasanın 10. ve 11. Maddeleri değiştirilerek her kadına 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkı verildi. Bu anayasa değişiklikleri çerçevesinde İntibah-ı Mebusan Kanunu (Milletvekili Seçimi Kanunu)'nda 11 Aralık 1934'de yapılan değişiklikler sonucu anayasada tanınan haklar seçim kanunuyla da düzenlendi.
Yasanın çıkmasının ardından 7 Aralık 1934'te, Türk Kadınlar Birliği İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda büyük bir kutlama mitingi ve Beyazıt'tan Taksim'e bir yürüyüş düzenledi.
Kadınların ilk kez oy kullandığı ve aday olabildiği TBMM V. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935’te yapıldı. 17 kadın milletvekili ilk kez TBMM’ye girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18’e ulaştı. Böylece kadınlar TBMM'deki tüm milletvekillerinin (400) yüzde 4,5'ini oluşturdular.
FRANSA VE İTALYA’DAN ÇOK DAHA ÖNCE
Bu oran, Cumhuriyet tarihinde kadınların TBMM'de en yüksek temsil oranlarından birisiydi. Bu özelliğini de 2007 genel seçimlerine dek korudu. Türkiye, Fransa’dan Fransa, İtalya, Hırvatistan, Slovenya’dan 11, Romanya’dan 12, Bulgaristan’dan 13, Belçika’dan 14, Yunanistan’dan 15, İsviçre’den ise 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştı.
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