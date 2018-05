Erhan TEKTEN - İSTANBUL,(DHA) BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ,"Filistin'e Umut Ol" yardım kampanyasının tanıtımında yaptığı açıklamada, "1 milyon 200 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ya da diğer tıbbi ekipmanla ilgili desteği de biz AFAD olarak temin edeceğiz ve Dünya Sağlık Örgütü içeriye sokacak." dedi. Başbakan Yardımcısı Akdağ, 55 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda düzenlenen "Filistin'e Umut Ol" yardım kampanyası tanıtım programına katıldı. Toplantıya, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da katıldı. Akdağ, Filistin'deki son krizde 1 milyon lira civarında ilaç ve sarf malzemesini Türk Kızılay'ın hastanelere teslim ettiğini ayrıca 3 konteynırda yaklaşık 5 Milyon liralık ilacın da hazır beklediğini bildirdi. Bir taraftan da Dünya Sağlık Örgütü ile beraber AFAD'ın bir proje geliştirdiğini aktaran Akdağ, "1 milyon 200 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ya da diğer tıbbi ekipmanla ilgili desteği de biz AFAD olarak temin edeceğiz ve Dünya Sağlık Örgütü içeriye sokacak." dedi. YAPILMAK İSTENEN YARDIMLARIN DA ULAŞMASINA ENGEL OLUYORLAR Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: Değerli arkadaşlar problem şu; yapılan, yapılmak istenen yardımların da ulaşmasına engel oluyorlar. Bu o kadar insanlık dışı bir tutum ki. Zaten bir insanlık suçu işlenip sivillerin üzerine ateş açılıyor, hiçbirinin elinde silah olmayan, tamamen barışçıl bir protesto içinde olan 60'ın üzerinde kardeşimiz şehit ediliyor, katlediliyor, bu kadar yaralı var. Madem bu zulmü işlediniz insani yardımlara mani olmayın, ona da mani oluyorlar. Dolayısıyla bu husustaki her yolu araştırıyoruz, her kapıyı çalıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde AFAD'ın yaptığı projede bu anlamda önemlidir. İfade ettiğim gibi hep beraber, biz de elimizden geldiği kadar insani yardımlar konusunda bir taraftan hızlı adımlarla bir taraftan da her türlü vasıtayı kullanarak inşallah erişmeye çalışacağız." AFAD 1866, TÜRK KIZILAYI 2868 NUMARALARA SMS İLE… Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 86'sı kadın ve 224'ü çocuk olmak üzere hastanelerde bin 757 yaralının olduğunu aktaran Akdağ, "Bunların 127'sinin halen hayati tehlikesi var. Yaralıların içinde 19 sağlık çalışanı var. 7 ambulans bu saldırılarda zarar görmüş durumda. Gazze'de günde 16 ila 20 saat arasında elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu Birleşmiş Milletler'in verisi. Refah Sınır Kapısı, 2018 yılının başından itibaren sadece 21 gün açık kalmış. Durum bu. Dolayısıyla şu anda hem bu yardım kampanyasına SMS yoluyla hem bankalarda açılmış hesaplar yoluyla bütün Türk halkını, milletimizin, 81 milyonun desteğini bekliyoruz. AFAD'ın SMS numarası 1866, Türk Kızılayı'nın SMS numarası 2868, her ikisinde de FİLİSTİN yazılarak yapılıyor. 10 TL mesaj başına." diye konuştu. "75 MİLYON DOLAR HARCANARAK YAPILMIŞ BİR HASTANEMİZ VAR" Akdağ, ABD'nin, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na yaptığı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararını hatırlatarak, şöyle devam etti: Dolayısıyla BM'nin bu sürdürülebilir yardımı da sekteye uğradı. Bu eksiği bizler tamamlamak zorundayız, Müslüman ülkeler bu eksiği tamamlamak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak hem BM'nin bu kuruluşuna destek vereceğiz hem de doğrudan desteklerimizi devam ettireceğiz. 75 milyon dolar harcanarak Gazze'de yapılmış bir hastanemiz var. Ekipmanları da tamamlandı. Dünkü toplantılar sırasında Cumhurbaşkanımız Filistin Başbakanıyla görüştü. Ben de görüşmelere katıldım. Bu hastanenin bir an önce açılması için Filistin tarafındaki prosedürlerin tamamlanması hususunda söz verdiler. Pazartesiden itibaren çok yakından takip edeceğiz. Bu hastaneyi de en kısa zamanda açmamız lazım.