HABER

Recep Akdağ: Meclis irade ortaya koyarsa idam gelebilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarına yönelik idam cezasının getirilmesi yönündeki açıklamalara ilişkin, "İdam meselesi neticede Meclisin anayasayı değiştirerek karar verebileceği bir husustur.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarına yönelik idam cezasının getirilmesi yönündeki açıklamalara ilişkin, "İdam meselesi neticede Meclisin anayasayı değiştirerek karar verebileceği bir husustur. Meclis böyle bir irade ortaya koyarsa, bu ceza da gelebilir, ama irade Meclisin iradesi olacaktır" dedi. Ak Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu ve İbrahim Aydemir Meclis’te kayıt yaptırdı. Kayıt sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Recep Akdağ, yeni sistemle birlikte kendisinin de son başbakan yardımcılarından biri olduğunu söyledi. Akdağ, "Sayın Başbakanımızın söylediği gibi mutlaka çalışan herkesin hukuku korunur. Benim ondan hiçbir tereddüdüm yok. Detaylarını şu anda ben de bilmiyorum. Yeni sistemde de bizim çalışan bürokratlara, uzmanlara, müşavirlere ihtiyacımız olacak. Şu anda Başbakanlıkta çalışanların hakları açısından bir kayıp olmadan gelecekte de hizmetlerine ben bir şekilde devam edeceklerine inanıyorum. İlk kararname yayımlandı. Orada daha çok şekli birtakım değişiklikler var. Bütün hazırlıklar tamamlandığı için arada bir boşluk olmadan, yeminler yapıldıktan ve kabine kurulduktan sonra bunlar yoluna girecektir" diye konuştu. Recep Akdağ, cinsel istismar tasarısı ve idam konusuna ilişkin de şunları söyledi: "Elbette mesele sadece bir kanun yapmak değil. Bir acil eylem planı yaptık. Bu acil eylem planı, çocukların ve ailelerin eğitiminde bir şekilde başına bu sıkıntı gelen çocuk ve ailelerin ikincil örselenmeden korunması için alınacak tedbirlere kadar birçok tedbiri de içeriyor. Gerçekten ceza hukukumuzda hiç olmayan çok ağır cezalar da getirdik. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar ve hele hele bunun neticesinde çocuğun öldürülmesi söz konusuysa, zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk ele alacağı konulardan birisi olacaktır." "İdam polemiği de bir yandan var ve çağrısı yapılıyor. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Recep Akdağ, hazırladıkları tasarıda Türk Ceza Kanunu'nda da hiç olmayan çok ağır müebbet cezalar da dahil olmak üzere birtakım hükümlerin bulduğunu anımsattı. Akdağ, "İdam meselesi neticede Meclisin anayasayı değiştirerek karar verebileceği bir husustur. Meclis böyle bir irade ortaya koyarsa bu ceza da gelebilir ama irade Meclis iradesi olacaktır."

PARTNERKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyorduKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyordu
Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözlerTemel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler
'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler

Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler

'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı

'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

CHP'de son durum! Aziz Kocaoğlu'nun çağrısına ilçe başkanlarından yanıt

CHP'de son durum! Aziz Kocaoğlu'nun çağrısına ilçe başkanlarından yanıt

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Erzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdı

Erzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.