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Recep Akdağ’dan Çocuk İstismarı Komisyonu çalışmalarına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 12:47 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çocuk İstismarı Komisyonu çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Kimyasal hadım kelimesinin kendisi yanlış.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çocuk İstismarı Komisyonu çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Kimyasal hadım kelimesinin kendisi yanlış. Özel bazı durumlar için cezasını çektikten sonra kişiler cinsel isteğin baskılanması diyebiliriz. Bunun amacı aslında tekrar edebilecek cinsel istismar veya saldırılara mani olmak veya riski azaltmak" dedi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Akdağ, Çocuk İstismarı Komisyonu çalışmalarıyla ilgili, "Sona yaklaştık. 7 Bakanımızla birlikte çalıştık. Sivil toplumla görüştük. Onların raporlarını inceledik. Uzmanlarla inceledik. Bakanlar Kurulu’nda meseleyi görüştük. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan vekilleriyle görüştük. Geldiğimiz noktayı onlarla bir kez daha tartışacağız. Ondan sonra meseleyi Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kimyasal hadım kelimesinin kendisi yanlış"
Akdağ, cezalarla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:
"Kimyasal hadım kelimesinin kendisi yanlış. Özel bazı durumlar için cezasını çektikten sonra kişiler cinsel isteğin baskılanması diyebiliriz. Bunun amacı aslında tekrar edebilecek cinsel istismar veya saldırılara mani olmak veya riski azaltmak. Hadım kelimesi yanlış. Cezalarda ağırlaştırmalar getiriyoruz. Ama cezaların ağırlaştırılması, cinsel isteğin baskılanması dışında riski önleyici çalışmalar son derece önemli, ona çok yoğunlaşacağız. Eğiticilerin sayılarını arttırıyoruz. Çok daha hızlı eğitim ve farkındalık dönemi yaşayacağız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın 2018 ve 2023 tarihleri arası Strateji Planı, Acil Eylem Planı dışında uzun süreli Eylem Planı hazırlayacak. 2018 yılı içinde süratle etkin bir biçimde neler yapabiliriz bunları içeriyor."

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