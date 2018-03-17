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Recep Konuk; “Milletimizin seferleri zafer olsun”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 13:30 | Son Güncelleme

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Sözlerine, “Tarihinde yüzlerce savaşa girmiş birçoğunda varlık, yokluk sınavından geçmiş milletimiz için Çanakkale’yi özel ve özellikli kılan millet hafızasında Çanakkale’yi hep diri tutan ne savaşın şiddeti, ne toprağa düşen şehit sayısıdır.

Recep Konuk; “Milletimizin seferleri zafer olsun”

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Sözlerine, “Tarihinde yüzlerce savaşa girmiş birçoğunda varlık, yokluk sınavından geçmiş milletimiz için Çanakkale’yi özel ve özellikli kılan millet hafızasında Çanakkale’yi hep diri tutan ne savaşın şiddeti, ne toprağa düşen şehit sayısıdır. Çanakkale onlarca yıllık ricata milletimizin tüm unsurlarıyla dur dediği yerdir. Çanakkale bir imparatorluğun nesebine, meşrebine, inancına bakılmaksızın tüm unsurlarının tevhid bayrağı altında toplandığı son mevzidir. Çanakkale orada cereyan eden savaştan ziyade Çanakkale Ruhunun tezahür ettiği ve yükseldiği mevzidir” ifadeleriyle başlayan Konuk, mesajına şöyle devam etti; “Çanakkale, kahramanlıktır. Çanakkale, destandır. Çanakkale, birliktir. Çanakkale, istiklaldir. Çanakkale hem geçmiş, hem o gün hem de gelecektir. Çanakkale, geri adım atmamaktır. Çanakkale hayasızca akınlara dur demektir. Çanakkale bir milletin, tarihe kalın harflerle yazdığı ve altı kalın çizgilerle çizilmiş milli karakterini yansıtan bir ruh tercümesidir. Tesiri ve hala dün gibi yâd edilen hatıralarıyla Çanakkale bir boğaz savaşının çok ötesinde anlam ifade eder bu topraklar ile bu toprakların sahipleri ve bu toprakların ötesinde kalmış ancak bu topraklarla manevi bağını koparmamış her yer ve herkes için. Çanakkale’de yanan meşale hiç sönmedi. O meşalenin hiç sönmediğinin nesilden nesile o emanetin taşındığının ispatı yakın tarihimizdedir, bugün verdiğimiz mücadele Çanakkale’deki irade ve kararlılığımızdan asla geri adım atmayacağımızın göstergesidir. Bugün vesilesiyle bir kez daha rahmetle andığımız Hüseyin Avni Komutasındaki 57. Alay, komutanından erine kadar hepsi şehadete yürümüş, şehit olan son ere kadar da sancağı yere düşürmemişti. Bugünkü nesiller de o ataların torunları olduğunu, onların emanet bıraktığı irade ve kararlılığa sahip çıktıklarını yakın geçmişte dosta düşmana gösterdiler. İstiklal ve istikbalimize karşı son kalkışma olan 15 Temmuz’da Hüseyin Avnilerin ve isimsiz kahramanların torunları da demokrasi ve milli irade sancağını yere düşürmedi, teslim etmedi. Mehmet Akif’in “Ne hayasızca tahaşşüt ki ufuklar kapalı” dizesiyle Çanakkale Harbini tasvir ettiği o mahşer yerinden karanlığı yırtıp, can pahasına gelecek nesiller için ufku açan ve aydınlatan ataları gibi o nesillerin evlatları ve torunları da bugün milletimizin ufkunu kapatmak isteyenlerin El-Bab’ta, Afrin’de çekmeye çalıştığı perdeyi yırtıp atıyor. Çanakkale’de ortaya çıkan irade ve direnç İstiklal Harbimizin ilham kaynağıydı. Çanakkale’de sarıldığımız değerler ve tarihin akışını değiştiren o ruh, bugün milletimize ve vatanımıza yönelik karanlık emeller besleyen tüm odaklar ve onları maşa olarak kullananlara karşı verdiğimiz mücadelenin de ilham kaynağıdır. Çanakkale kahramanlarının bize bıraktığı en kıymetli miras o can pazarında ayağa kaldırdıkları ve ayakta tuttukları irade ve inançtır. Bu irade ve inanç; vatana namahrem eli değdirmeme, hür yaşama, birlikte ve topyekûn mücadeledir.”

“Çanakkale kahramanlıktır, destandır, birliktir, istiklaldir”
Çizdikleri haritalarla masa başında dünyayı paylaşanlara Çanakkale’de dur diyen milletimizin bugün de manevi coğrafyasını hedef alan kaos senaryoları ile masa başı paylaşımlarına dur deme kararlılığını dosta düşmana ispat ettiğini aktaran AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Bugün de bu topraklar için toprağa düşen aziz şehitlerimizde aynı ruh var ve nesilden nesile zincir gibi bağlanacak bu duygu, bu fikir, bu ahlak, bu karakter, aziz milletimizin engin karakterini oluşturmaktadır. Çanakkale Ruhu olarak tarihe nakşedilmiş bu ruh, bugün Mehmetçiğimize Afrin’de yol gösterdiği gibi, 15 Temmuz’da milletimize yol gösterdiği gibi, dünya döndükçe milletimize yol gösterecektir. 15 Temmuz darbe kalkışmasında, daha sonra El-Bab Operasyonunda, şimdi de Afrin Operasyonunda, tıpkı 1915’lerdeki gibi Hüseyin Avnilerin ve isimsiz kahramanların torunları, bağımsızlığımız için, kutsal vatan için, demokrasimiz ve milli irademiz için mücadele etti, mücadele etmeye devam etmektedir. Bu milletin 103 yıl önce yazdığı şanlı zafer, bir asır geride kalmış olsa da, ne geçen zaman, ne de değişen dünya milletimizin genlerine işleyen Çanakkale ruhunu asla değiştiremedi, değiştirmeyecek. Bugün hala milletimiz biliyor ki, Çanakkale kahramanlıktır, destandır, birliktir, istiklaldir, hem geçmiş, hem bugün hem de gelecektir. Çanakkale’yi anlayan birisi şunu çok iyi bilir, bu millet bağımsızlığından feragat etmez, istiklali ve birliği söz konusu olunca geri adım atmaz. Karşısındaki güç ne olursa olsun, ne kadar büyük devlet olursa olsun sinmez. Sinmemekle kalmaz kükrer bendine sığmaz taşar, dün olduğu gibi bugün de yarın da hayasızca akınlara ‘dur’ der” ifadelerini kullandı.

“Şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkacağız”
AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümü ve Şehitler Günü mesajını şu cümlelerle tamamladı; “Aziz şehitlerimizin bize emaneti vatanımıza dün olduğu gibi yarınlarda da sahip çıkmak hem geçmişimize karşı borcumuz hem de gelecek nesillere karşı en büyük mesuliyetimizdir. Şehitleri unutmamak ve unutturmama kararlılığımızı belirtiyor Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümü ve Şehitler Günü vesilesiyle destansı kahramanlıklarını yüreğimiz titreyerek içimizde hissettiğimiz, aziz şehitlerimiz ile gözümüzde yaşları henüz kurumayan, gönlümüzdeki acıları sıcaklığını muhafaza eden şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi, rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum. Dualarımız onlarla. Milletimizin seferleri zafer olsun.”

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