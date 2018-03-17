Recep Konuk; “Milletimizin seferleri zafer olsun”

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sözlerine, “Tarihinde yüzlerce savaşa girmiş birçoğunda varlık, yokluk sınavından geçmiş milletimiz için Çanakkale’yi özel ve özellikli kılan millet hafızasında Çanakkale’yi hep diri tutan ne savaşın şiddeti, ne toprağa düşen şehit sayısıdır. Çanakkale onlarca yıllık ricata milletimizin tüm unsurlarıyla dur dediği yerdir. Çanakkale bir imparatorluğun nesebine, meşrebine, inancına bakılmaksızın tüm unsurlarının tevhid bayrağı altında toplandığı son mevzidir. Çanakkale orada cereyan eden savaştan ziyade Çanakkale Ruhunun tezahür ettiği ve yükseldiği mevzidir” ifadeleriyle başlayan Konuk, mesajına şöyle devam etti; “Çanakkale, kahramanlıktır. Çanakkale, destandır. Çanakkale, birliktir. Çanakkale, istiklaldir. Çanakkale hem geçmiş, hem o gün hem de gelecektir. Çanakkale, geri adım atmamaktır. Çanakkale hayasızca akınlara dur demektir. Çanakkale bir milletin, tarihe kalın harflerle yazdığı ve altı kalın çizgilerle çizilmiş milli karakterini yansıtan bir ruh tercümesidir. Tesiri ve hala dün gibi yâd edilen hatıralarıyla Çanakkale bir boğaz savaşının çok ötesinde anlam ifade eder bu topraklar ile bu toprakların sahipleri ve bu toprakların ötesinde kalmış ancak bu topraklarla manevi bağını koparmamış her yer ve herkes için. Çanakkale’de yanan meşale hiç sönmedi. O meşalenin hiç sönmediğinin nesilden nesile o emanetin taşındığının ispatı yakın tarihimizdedir, bugün verdiğimiz mücadele Çanakkale’deki irade ve kararlılığımızdan asla geri adım atmayacağımızın göstergesidir. Bugün vesilesiyle bir kez daha rahmetle andığımız Hüseyin Avni Komutasındaki 57. Alay, komutanından erine kadar hepsi şehadete yürümüş, şehit olan son ere kadar da sancağı yere düşürmemişti. Bugünkü nesiller de o ataların torunları olduğunu, onların emanet bıraktığı irade ve kararlılığa sahip çıktıklarını yakın geçmişte dosta düşmana gösterdiler. İstiklal ve istikbalimize karşı son kalkışma olan 15 Temmuz’da Hüseyin Avnilerin ve isimsiz kahramanların torunları da demokrasi ve milli irade sancağını yere düşürmedi, teslim etmedi. Mehmet Akif’in “Ne hayasızca tahaşşüt ki ufuklar kapalı” dizesiyle Çanakkale Harbini tasvir ettiği o mahşer yerinden karanlığı yırtıp, can pahasına gelecek nesiller için ufku açan ve aydınlatan ataları gibi o nesillerin evlatları ve torunları da bugün milletimizin ufkunu kapatmak isteyenlerin El-Bab’ta, Afrin’de çekmeye çalıştığı perdeyi yırtıp atıyor. Çanakkale’de ortaya çıkan irade ve direnç İstiklal Harbimizin ilham kaynağıydı. Çanakkale’de sarıldığımız değerler ve tarihin akışını değiştiren o ruh, bugün milletimize ve vatanımıza yönelik karanlık emeller besleyen tüm odaklar ve onları maşa olarak kullananlara karşı verdiğimiz mücadelenin de ilham kaynağıdır. Çanakkale kahramanlarının bize bıraktığı en kıymetli miras o can pazarında ayağa kaldırdıkları ve ayakta tuttukları irade ve inançtır. Bu irade ve inanç; vatana namahrem eli değdirmeme, hür yaşama, birlikte ve topyekûn mücadeledir.”