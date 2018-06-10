AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Benim rakibim bir beyaz Türk" ifadelerine ilişkin, "Bu tabirler fevkalade yanlış. Cumhurbaşkanımız bütün milletin gönlünde. O, 80 milyonun gönlünde yatan dünyanın en tecrübeli lideri." dedi.

Bakan Eroğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bir basın mensubunun, İnce'nin, Erdoğan'a yönelik, "Benim rakibim bir beyaz Türk. İşi düzgün, cukka sağlam, sarayda yaşayan bir beyaz Türk. Karşısında da bu milletin zencisi var. Zencisi benim, beyaz Türk'ü o." şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu tabirler fevkalade yanlış. Cumhurbaşkanımız bütün milletin gönlünde. O, 80 milyonun gönlünde yatan dünyanın en tecrübeli lideri. Kendisini Cumhurbaşkanımızla kıyaslaması gerçekten çok garip. Buna Afyon'da 'Laf ola beri gele' derler. Onun gibi söylenmiş bir söz olarak kabul ediyorum. Kendisini Recep Tayyip Erdoğan ile mukayese dahi etmesin. Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet, kendisi tüy siklette. Biraz çalışsın, çok fırın ekmek yiyecek. Tecrübe yok, yaptığı bir şey yok, çaktığı bir çivi yok. Recep Tayyip Erdoğan ile kendisini nasıl mukayese eder? Bunun için gerçekten çılgın olması lazım."