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"Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet, kendisi tüy siklette"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "(Muharrem İnce'nin Erdoğan'a yönelik 'benim rakibim beyaz Türk' ifadesi) Bu tabirler fevkalade yanlış. Cumhurbaşkanımız bütün milletin gönlünde. O, 80 milyonun gönlünde yatan dünyanın en tecrübeli lideri" - "Kendisini Recep Tayyip Erdoğan ile mukayese dahi etmesin. Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet, kendisi tüy siklette. Biraz çalışsın, çok fırın ekmek yiyecek. Tecrübe yok, yaptığı bir şey yok, çaktığı bir çivi yok. Recep Tayyip Erdoğan ile kendisini nasıl mukayese eder" - "(Temel Karamollaoğlu'nun Demirtaş ile ilgili sözleri) Rahmetli Necmettin Erbakan hoca mezardan çıksa gelse, bunları sopayla kovalar. Ben hocamı çok iyi tanıyorum. Hocamın talebesiyim. Hocam asla bu anlayışta değildi. Bunları asla kabul edemez. Maalesef, bu adam hocamızın mezardaki kemiklerini sızlatıyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Benim rakibim bir beyaz Türk" ifadelerine ilişkin, "Bu tabirler fevkalade yanlış. Cumhurbaşkanımız bütün milletin gönlünde. O, 80 milyonun gönlünde yatan dünyanın en tecrübeli lideri." dedi.

Bakan Eroğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bir basın mensubunun, İnce'nin, Erdoğan'a yönelik, "Benim rakibim bir beyaz Türk. İşi düzgün, cukka sağlam, sarayda yaşayan bir beyaz Türk. Karşısında da bu milletin zencisi var. Zencisi benim, beyaz Türk'ü o." şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu tabirler fevkalade yanlış. Cumhurbaşkanımız bütün milletin gönlünde. O, 80 milyonun gönlünde yatan dünyanın en tecrübeli lideri. Kendisini Cumhurbaşkanımızla kıyaslaması gerçekten çok garip. Buna Afyon'da 'Laf ola beri gele' derler. Onun gibi söylenmiş bir söz olarak kabul ediyorum. Kendisini Recep Tayyip Erdoğan ile mukayese dahi etmesin. Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet, kendisi tüy siklette. Biraz çalışsın, çok fırın ekmek yiyecek. Tecrübe yok, yaptığı bir şey yok, çaktığı bir çivi yok. Recep Tayyip Erdoğan ile kendisini nasıl mukayese eder? Bunun için gerçekten çılgın olması lazım."

- "Necmettin Erbakan hoca mezardan çıksa gelse, bunları sopayla kovalar"

Eroğlu, başka bir gazetecinin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde bulunmasıyla ilgili sözlerini hatırlatması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"O da şaşırmış. Rahmetli Necmettin Erbakan hoca mezardan çıksa gelse, bunları sopayla kovalar. Ben hocamı çok iyi tanıyorum. Hocamın talebesiyim. Hocam asla bu anlayışta değildi. Bunları asla kabul edemez. Maalesef, bu adam hocamızın mezardaki kemiklerini sızlatıyor. Saadet Partililere şunu söylüyorum; Allah aşkına bu adamın peşinden gitmeyin. Bu adam iyice şaşırmış vaziyette. Artık sizin yeriniz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı, AK Parti’nin yanı."

- "Anneler ve babalar, çocuklara sahip çıksın"

Gazetecilerin artan hava sıcaklıklarıyla ilgili soru üzerine Eroğlu, sıcaklıkların artmasıyla çocukların serinlemek için gölet, kanal ve barajlara girdiğini anımsattı.

Ülke genelindeki kanallara su verdiklerini ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

"Kanallarda su akıyor. Özellikle kanallarda çok hızlı bir su akışı var. En az 1-2 metreküp/saniye. Çok iyi bir yüzücü de olsa buna karşı duramaz. Bu su durgun su değil. Dolayısıyla anneler ve babalar çocuklara sahip çıksın. Serinlemek için kanallara girmesinler. Yani çok tehlikelidir. Buna dikkat etsinler. Bunu özetle vurgulamak istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar muharrem ince Veysel Eroğlu

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