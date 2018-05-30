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"Recep Tayyip Erdoğan'a yol açın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 18:28 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Dış güçlerin uzantılarına 24 Haziran'da sandıklardan cevap vereceğiz"

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dış güçlerin uzantılarına 24 Haziran'da sandıklardan cevap vereceğiz." dedi.

Bakan Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize milletvekili adayı Muhammet Avcı ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Çayeli ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Bak ve beraberindekiler daha sonra birlikte seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Bak, burada yaptığı konuşmada, büyük projeler yaparak millete hizmet ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkanların hiçbir projesi olmadığını belirtti.

Bazı cumhurbaşkanı adaylarının "Şu köprüyü kapatacağız, havaalanını yaptırmayacağız." şeklinde söylemlerde bulunduğuna değinen Bak, şöyle devam etti:

"Sizin işiniz sadece kapatmak mı? Milletin önüne engel olmak mı? Millet için ne yapacaksınız? Hangi projeniz var? Onları söyleyin. 16 Yıldır AK Parti'nin yaptıkları ortada. Eserler, eserler, eserler. Karşısındakiler ne diyor? 'Yapmayacağız, etmeyeceğiz, kapatacağız.' Milletin önünden çekilin. Recep Tayyip Erdoğan'a yol açın. Millet onunla birlikte."

Bak, milletin her türlü operasyona sahada cevap verdiğine işaret ederek, "Hiç kimse bu millete diz çöktüremez. Hiç kimse bu millete operasyon yapamaz. Hiç kimse ezanı dindiremez, bayrağı indiremez. Dış güçlerin uzantılarına 24 Haziran'da sandıklardan cevap vereceğiz." ifadesini kullandı.

Hayati Yazıcı da siyaseti çıkar amaçlı kullananların her dönem olduğunu belirterek, AK Parti her zaman siyaseti milletin refahını artırmak, Türkiye'yi kalkındırmak için siyaset yaptığını söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün Artvin'in Borçka ilçesinde düzenleyeceği miting öncesinde Çayeli ilçesine uğradığını ve bir konuşma yaptığını hatırlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Dün Çayeli'ne gelmiş ve Çayeli meydanında 'İki tane resim var. Benimki niye yok?' diye söylemiş. Sen kimsin, nereden geldin? Hayret bir şey. Ben kaç yıldır burada duruyorum. Size 'Niye benim resmim yok?' diye sordum mu? Böyle bir şey olur mu? O resmi orada koydurabilmek için onu hak etmesi lazım. Onu bilmiyor. Hak etmeden koydurmaya alışmış. Hak etmeden almaya alışmış. Hak etmediği yere de resmini koymaya alışmış. Sakın ha. Burada elbet Mesut Yılmaz, bizim hemşehrimiz ve başbakanlık yaptı resmini koyarız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünya lideri. Elbette onu başta koyacağız. Adama bak, yaptığı kıyasa bak. Herhalde bunları duyar, hadsizliğini anlar."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize seçim çalışmaları

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