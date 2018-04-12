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Refah Sınır Kapısı geçici olarak açıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı’nı üç günlüğüne çift yönlü olarak açtığı bildirildi.Mısır’ın başkenti Kahire’deki Filistin Büyükelçiliği, Mısır yönetiminin Gazze’deki sivillere yardım sağlamak amacıyla Refah Sınır Kapısı’nı üç günlüğüne çift yönlü olarak açtığını bildirdi.

Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı’nı üç günlüğüne çift yönlü olarak açtığı bildirildi.
Mısır’ın başkenti Kahire’deki Filistin Büyükelçiliği, Mısır yönetiminin Gazze’deki sivillere yardım sağlamak amacıyla Refah Sınır Kapısı’nı üç günlüğüne çift yönlü olarak açtığını bildirdi. Refah kapısının açılmasının Gazze’deki Filistinlilere rahatlık sağlayacağı bildirildi.
İsrailli istihbarat yorumcusu Yussi Melman, Riyad ve Kahire’nin Filistinlilerin Gazze’nin İsrail sınırına doğru ilerlemesini engellemek için Hamas’la gizli görüşmelerde olduğunu iddia etti.
Burs almak için seyahat edemediğinden yakınan öğrenci Muhammed Suwaidan, eğitimine devam edebilmek için birçok kere Refah kapısından geçmeye çalıştığını fakat izin verilmediğini ifade etti. Geleceğinin tehdit altında olduğunu belirten Muhammed, Filistin’in bölünmesinin ve İsrail kuşatmasının Gazze’deki kötü durumun ana nedenlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi. Muhammed, Filistin halkıyla dayanışma ve Filistin davasına destek istemek ve bölünmeyi sona erdirmek için dün dünya halklarına mesaj gönderdiğini söyledi.
Gazze’de halkın acı içinde olduğunu ve kötü koşullarda yaşadığını söyleyen İbrahim Shreih ise Filistinli yetkililerin bölünmeyi sonlandırmamaktan sorumlu olduklarını söyledi. İbrahim, Gazze’de iş bulamadığı için kardeşleriyle birlikte Avrupa’ya gidip kendisi için bulunan işte çalışmak istediğini söyledi.
Mısır Hükümeti Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yönelik darbeden sonra, 2013’ ten beri Refah kapısını kapalı tutuyor.

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