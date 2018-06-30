MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Mecliste yapılacak reformlar konusunda ittifak ruhu içerisinde devam edeceğiz çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kuralları ile ülkemize yerleşmesi için çaba sarf edilmesi lazım. Yani 'sistemi değiştirdik' deyip eski alışkanlıklar ile eski şekilde, eski kurumlar ile hareket edilmesi durumunda ülkeye yazık olur." dedi.

Usta, Havza ilçesinde partililer ile bir kafede bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini sağlama ve MHP'yi Mecliste dengeleme fonksiyonunu üstlenecek kilit parti haline getirme amaçlarına ulaştıklarını anlatan Usta, genel olarak seçim sonuçlarından memnun olduklarını söyledi.

Seçim döneminde Cumhur İttifakı'nın seçimlerden sonra devam edeceğini söylediklerini anımsatan Usta, şöyle devam etti:

"Meclis başkanlığı seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi adayını desteklememizi bu çerçevede değerlendirmek lazım çünkü ülkemizin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. İttifak ruhunun önümüzdeki süreç içinde yerleşmesi lazım. Mecliste yapılacak reformlar konusunda ittifak ruhu içerisinde devam edeceğiz çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kuralları ile ülkemize yerleşmesi için çaba sarf edilmesi lazım. Yani 'sistemi değiştirdik' deyip eski alışkanlıklar ile eski şekilde, eski kurumlar ile hareket edilmesi durumunda ülkeye yazık olur. Yeni sistemin ülkemize gerekli faydayı sağlaması lazım."