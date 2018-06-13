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'Reis'e oy verebilirsiniz' diyen CHP'li Demirtaş'tan 'çarpıtma' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 17:16 | Son Güncelleme

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, seçim çalışmaları sırasında girdiği iş yerinde "Cumhurbaşkanlığında reise oy verebilirsiniz, hiçbir sorun yok.

'Reis'e oy verebilirsiniz' diyen CHP'li Demirtaş'tan 'çarpıtma' açıklaması

Gürkay GÜNDOĞAN- Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA) - CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, seçim çalışmaları sırasında girdiği iş yerinde "Cumhurbaşkanlığında reise oy verebilirsiniz, hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz" sözleriyle ilgili olarak, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, "Katı Ak Partili ise ve kemikleşmiş bir durumu var ise ona Ereğli'den başka bir aday olmadığını, seçilebilir bir sıradan başka bir aday olmadığını ve bundan dolayı da bizlere destek olmalarını istiyoruz" dedi.
CHP Zonguldak Milletvekili ve 1'inci sıra milletvekili adayı Ünal Demirtaş, seçim çalışmaları kapsamında Ereğli ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında girdiği bir iş yerinde, "Cumhurbaşkanlığında reise oy verebilirsiniz, hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim oyları bu sefer, Ereğli'den çıkan bir arkadaşınıza destek verin. Çok sağ olun" dediği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Demirtaş, CHP Ereğli İlçe Başkanlığı'nda konuyla ilgili açıklamada bulundu. Her gittiği yerde Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'ye destek istediğini ifade eden Demirtaş, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Sosyal medya hesabındaki birçok videoda bunun görüldüğünü belirten Demirtaş, şöyle dedi:
"Seçim çalışmaları kapsamında iki muhtar derneğimizi ziyaret ettik. İki muhtar derneğinde de Sayın Muharrem İnce'ye açık ve net olarak oy istedik. Her gittiğimiz yerde de aynısını yapıyoruz. Hem Muharrem İnce'ye hem de partimize oy istiyoruz. Yine zaman zaman esnaf gezilerimizde vatandaşlarımızın kararlı olduğunu görüyoruz. Bazı esnaflarımız kesin kararını verdiklerini söylüyor. Kent merkezinde büyük bir çoğunluğu Muharrem İnce'ye oy vereceklerini söylüyor. Ama bazen bazı arkadaşlarımız da başka partilere yöneldiklerini ifade ediyorlar. Ereğli il düzeyinde bir ilçe. Çok fazla da esnaf var. Dolayısıyla da onlarla fazla zaman geçiremiyoruz. Ne yapıyoruz. Kısa cümlelerle yerellik da katarak onlardan oy istiyoruz. Esnaflarımız arasında partili olup olmaması önemli değil. Ayırt etmeden ziyaret ediyoruz. Ancak saha çalışmalarında gördüğümüz tek tük de olsa 'Ben Erdoğan'a oy vereceğim' diyor. Dolayısıyla bizde orada arkadaşları ikna edecek zamanımız olmadığından dolayı çok fazla üzerinde durmadan işin açıkçası kendi tercihine bırakıyoruz. Ama gerekirse yine Muharrem İnce'ye oy istiyoruz. Ama katı Ak Partili ise ve kemikleşmiş bir durumu var ise ona da Ereğli'den başka bir aday olmadığını, seçilebilir bir sıradan başka bir aday olmadığını ve bundan dolayı da bizlere destek olmalarını istiyoruz. Bundan daha doğal da bir şey ben göremiyorum işin açıkçası."
Demirtaş, ziyaretler sırasında Muharrem İnce'ye destek istediği görüntüleri de basın mensuplarına dağıttı.

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