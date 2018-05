- "Rekabet edebileceğimiz bir muhatabımız yok"

Çam, eğitimden istihdama, sağlıktan aileye kadar her alanda kadınları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, kadına karşı istismar, şiddet ve taciz ile amansız mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini aktardı.

Her çaba ve heyecanın tek başına yeterli olmayacağına işaret eden Çam, bunun için gerekli plan ve projelerinin de hazır olduğunu belirtti. Her seçim öncesi rakiplerin mevcut hal ve şartlarına baktıklarında Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek hazırlıkları sadece AK Partili kadrolarda gördüklerinin altını çizen Çam, şu değerlendirmelerde bulundu:

- "Her zamankinden daha dikkatli olmaya mecburuz"

"(Coğrafya kaderdir) sözü çok doğrudur. Medeniyetlere beşiklik yapmış olan topraklarımız; bereketlidir, zengindir. Ancak bir o kadar da iştah kabartmaktadır. Türkiye her zaman uyanık ve güçlü olmak zorunda. Biliyorsunuz Türkiye'nin güçlü bir devlet olmasından, bölgesinde söz sahibi olmasından rahatsız olanlar çok. Bizler her zamankinden çok daha dikkatli davranmaya, uyanık olmaya, çok daha güçlü bir duruş sergilemeye mecburuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu duruşu sergiliyoruz. Yarınlarımız için bu çok önemli. Küresel odakların sömürge politikaları, bölgemizi terörizmin, kuşatması altına soktu. Buna direnebilen tek ülke Türkiye. İsabetli ve doğru politikalarla, her zaman hakkın ve haklının yanında yer alarak; sadece ülkemizin değil zülüm altındaki mazlumlarında umuduyuz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Artık coğrafyamızda Türkiye'nin güçlü iradesine rağmen kirli oyunlar kurmak, sınırlar tanzim etmek, oldu bittiler yapmak mümkün değil." sözünü hatırlatan Çam, bu duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.