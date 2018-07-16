HABER

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 00:22 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.


PARTNERHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke ettiHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke etti
Erdoğan: Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek, söküp, atacağızErdoğan: Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek, söküp, atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar

Siyasilerden 15 Temmuz mesajları

Siyasilerden 15 Temmuz mesajları

İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması

İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması

Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması

Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!

Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.