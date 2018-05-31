HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 22:37 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı yetkililere dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da düzenlenecek erken seçimlerde tekrar seçilmesi halinde ekonomi yönetimini tek bir çatı altında toplayacağını öne sürdü.

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Haberde Ekonomi yönetiminin asıl bölümünün hazine ya da maliye bakanlığı altında toplanacağı belirtildi.

Hükümetin modernleştirilmesi çerçevesinde atılması planlanan bu adım kapsamında bakanlık sayısının 21'den 14'e düşürüleceği aktarıldı.

Reuters'a konuşan ve ismini vermek istemeyen bir yetkili, bunun amacının özellikle yatırım ve teşvik paketlerine başvurularda işe yarayacağını söyledi:

"BU MANTIK DOĞRU DEĞİL"

"Şimdiki sistemde bir bakanlığa teşvik için başvuruyorsunuz, başka bir bakanlığa bu teşviğin takip edilmesi için, başka bir bakanlığa ödeme için, en sonunda da bir başka bakanlığa denetiminin yapılması için gidiyorsunuz. Bu mantık doğru değil."

mehmet simsek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Ekonomi yönetimini idare etse de Ekonomi , maliye, ticaret ve kalkınma bakanlıkları da Ekonomi yönetimiyle ilişkili kararları veriyor.

YENİ PLANA GÖRE EKONOMİ BAKANLIĞININ ALTINDA TOPLANACAKLAR

Yeni plana göre kalkınma bakanlığı, gümrük bakanlığı, Ekonomi bakanlığının bir kısmı ile turizmden sorumlu bakanlığın bir kısmı yeni kurulacak bakanlığın altına girecek.

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldıAK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı
Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (4)Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan 24 haziran Reuters cumhurbaşkanı erken seçim ekonomi seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ekonomi bakanı bu ülkede ne iş yapar? Ak koyunlardan biri cevaplasın bekliyorum! Admin adamsan yayınlarsın!
16 SENEDE YAPMADINI ŞİMDİMİ YAPCAK GÜLEYİM BEN GÜLERİM TAMAM DE DE CIK GİT O BEŞTEPEDEN İNANİN DAHA BETER YAPACAK BİLMİYOKİ NE YAPACANI ŞAŞIRDI
bunca yıl aklın neredeydi?
Seçilirse bir halt olacağı yok. üretim yok, ihracat yok, ne yapacakmış. fasa fiso. benim saf halkımda hemen inanıyor.
Seçime girecek tüm partilerden yaklaşık yıllık 80 milyar dolar dış ticaret açığını nasıl kapatacağına dair bir manifesto ve termin bekliyoruz. Yoksa boş boş konuşmayın.
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP taseronluguna soyunmuş orta doğuyu kan akıtmak için programlanmış YAHUDİ tasmasi boynuna yahudi tasmasi asılmış TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜK düşmanı hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden AKŞENER i desteklemek vatan borcudur!.
EKONOMİYİ BATIRDILAR, YILLARCA SİNSİCE BOŞALTTILAR HAZİNEMİZİ..
Bu bakanlıkların görev ve görev tanımını ben belirlemedim ki, ülke dingonun ahırı gibi, İhale yasasını 185 kez, eğitim sistemini 14 kez, dış işlerinin yapısını 30 kez, vekil sayısını, KİT.lerin yönetimini, yerel yönetimleri, özelleştirmeyi, anayasayı ve TSK.nın yapısını defalarca değiştirdiniz, sıra bakanlıkların sayısı ve yapısında
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP taseronluguna soyunmuş orta doğuyu kan akıtmak için programlanmış YAHUDİ tasmasi boynuna yahudi tasmasi asılmış TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜK düşmanı hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden AKŞENER i desteklemek vatan borcudur...
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP taseronluguna soyunmuş orta doğuyu kan akıtmak için programlanmış YAHUDİ tasmasi boynuna yahudi tasmasi asılmış TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜK düşmanı hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden AKŞENER i desteklemek vatan borcudur
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP taseronluguna soyunmuş orta doğuyu kan akıtmak için programlanmış YAHUDİ tasmasi boynuna yahudi tasmasi asılmış TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜK düşmanı hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden AKŞENER i desteklemek vatan borcudur......
Diğer Haberler
AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.