Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Haberde Ekonomi yönetiminin asıl bölümünün hazine ya da maliye bakanlığı altında toplanacağı belirtildi.
Hükümetin modernleştirilmesi çerçevesinde atılması planlanan bu adım kapsamında bakanlık sayısının 21'den 14'e düşürüleceği aktarıldı.
Reuters'a konuşan ve ismini vermek istemeyen bir yetkili, bunun amacının özellikle yatırım ve teşvik paketlerine başvurularda işe yarayacağını söyledi:
"BU MANTIK DOĞRU DEĞİL"
"Şimdiki sistemde bir bakanlığa teşvik için başvuruyorsunuz, başka bir bakanlığa bu teşviğin takip edilmesi için, başka bir bakanlığa ödeme için, en sonunda da bir başka bakanlığa denetiminin yapılması için gidiyorsunuz. Bu mantık doğru değil."
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Ekonomi yönetimini idare etse de Ekonomi , maliye, ticaret ve kalkınma bakanlıkları da Ekonomi yönetimiyle ilişkili kararları veriyor.
YENİ PLANA GÖRE EKONOMİ BAKANLIĞININ ALTINDA TOPLANACAKLAR
Yeni plana göre kalkınma bakanlığı, gümrük bakanlığı, Ekonomi bakanlığının bir kısmı ile turizmden sorumlu bakanlığın bir kısmı yeni kurulacak bakanlığın altına girecek.
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