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Roman aday Bekle'nin milletvekilliği sevinci

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İzmir'den aday gösterdiği Roman Cemal Bekle, milletvekili seçilerek Meclise girecek olmasını Romanlarla kutladı

İZMİR (AA) - AK Parti'den İzmir milletvekili seçilen Cemal Bekle, sevincini Konak ilçesinde Romanların yaşadığı Tepecik Mahallesi'nde kutladı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sandıkların açılmasının ardından eşi Ayşe Bekle ile beraber Tepecik Mahallesi'ne giden Bekle'yi vatandaşlar davul zurna eşliğinde karşıladı.

Vatandaşlar mahalleyi AK Parti ve Türk bayraklarıyla donatırlarken Bekle'nin milletvekili olmasını "Romanlar seninle gurur duyuyor" ve "Başkan Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bekle, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, "Bu seçimin galibi demokrasidir. İttifakımıza, partimize ve bizlere güvenen tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Durmadınız ve 'durmak yok yola devam' dediniz. Milletimiz tercihini hizmetten yana kullandı. Kazanan Türkiye ve Türk milleti oldu. Ülkemizi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Cemal Bekle Roman sevinç

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