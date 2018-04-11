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"Romanlar 15 Temmuz'da göğüslerini siper etti"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 17:22 | Son Güncelleme

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz: - "15 Temmuz gecesi, darbecilerin tanklarına karşı Roman kardeşlerim göğüslerini siper etti"

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, "15 Temmuz gecesi, darbecilerin tanklarına karşı Roman kardeşlerim göğüslerini siper etti." dedi.

Minsolmaz, Kırklareli'den gelen Romanlarla düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde "Büyük Roman Buluşması" adıyla çok güzel bir buluşma gerçekleştiğini anlattı.

Güzel ve duygusal anların yaşandığını belirttiği toplantıda, hem Roman kültürünün tanıtılması hem de bugüne kadar AK Parti hükümetleri döneminde gelinen süreci anlatan paylaşımlar yapıldığını ifade eden Minsolmaz, "2006 yılında ayrımcılığın ortadan kalkması için bazı mevzuatlarda yapılan düzenlemeler ve eylem planıyla ilgili güzel açıklamalar ve paylaşımlar yapıldı." ifadesini kullandı.

Minsolmaz, dünyada 20 milyon, Türkiye'de 5 milyon Roman bulunduğuna işaret ederek, Türkiye'de Roman kardeşleri ile birlik, beraberlik ve barış içerisinde yaşadıklarını aktardı.

Sanatçıların da katıldığı buluşmada hem ilahilerin okunduğunu hem de sanatsal gösterilerin yapıldığını anımsatan Minsolmaz, "Bu kültürün yaşatılması gerekiyor. Bu toplum 15 Temmuz akşamında Lüleburgaz Turgutbey gişelerinde ciddi bir mücadele verdi. O gece girişimde bulunan darbecilerin tanklarına karşı, Roman kardeşlerim destek amacıyla göğüslerini siper ettiler. Burada 15 Temmuz gazisi kardeşlerim de var. Roman'ı ile Kürt'ü ile Çerkez'i ile, Arnavut'u ile Laz'ı ile hep birlikte Türkiye'yi oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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