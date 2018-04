Romanlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde (2)

“Verdiğiniz mücadelede Cumhurbaşkanı olarak sizin yanınızdayım”

“Halbuki Rabbim her kulunu aynı özelliklere, kabiliyetlere, güzelliklere sahip olarak yaratmıştır” diyen Erdoğan, Romanların da daha iyi eğitim, sağlık hizmeti alacağını, daha iyi şartlarda yaşayacağını belirterek, Roman olmanın verdiği cazibeden de vazgeçmemelerini istedi. Erdoğan, “Verdiğiniz mücadelede Cumhurbaşkanı olarak şahsımdan başlayarak devletimizin tüm kurumları sizin yanınızdadır. Siz bir gayret ortaya koyacaksınız ki, yapılan planlar, programlar somut bir neticeye ulaşsın” şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğer ben Romanları biraz olsun tanıyorsam ki öyle olduğuna inanıyorum, içinizde çok fazla dostum var, sizlerin bunu başaracak dirayete sahip olduğunuza inanıyorum. Yeter ki o ilk adımı atın, o ilk iradeyi ortaya koyun. Gerisi çok daha kolay. Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu geçtiğimiz 15 yılda daha önce olmadığı kadar ileri seviyelere ulaşmıştır. Her yolculukta olduğu gibi kalkınma ve demokrasi mücadelemizde de karşımıza sürekli çelmeler, tuzaklar, oyunlar çıkıyor. İktidara geldiğimiz 2002 Kasım ayından bugüne kadar ülkemizin yaşadıklarını gözünüzün önünden film şeridi gibi geçirdiğinizde bu tablo çok daha iyi anlaşılıyor. ‘Bu süreçte Türkiye’nin en büyük kazancı nedir?’ diye sorarsanız size vereceğim cevap, gerçek anlamda bağımsızlığımızı elde etmiş olmamızdır. Diyeceksiniz, ’Türkiye zaten bağımsız değil mi?’ Kağıt üzerinde belki öyleydi ama fiilen her alanda bir yerlere bağımlıydık.”