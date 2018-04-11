Romanlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Her ne kadar birileri Romanları sadece Romanlar Günü’nde hatırlayıp, istismar malzemesi olarak kullanmaya çalışıyorsa da sizler bizim ne yaptığımızı, ne yapacağımızı gayet iyi biliyorsunuz. Bay Kemal diyor ki, ‘Ben sizin ayağınıza geldim, cumhurbaşkanı sizi ayağına çağırıyor’ diyor. Bay Kemal ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, oradan çıktım, oradan geldim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Romanlar Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanlar için yapılan çalışmaları anlattı. Nefret ve ayrımcılık suçlarının yeniden tanımlandığını kaydeden Erdoğan, “Buna göre bir kişinin dilinden, ırkından, milliyetinden, renginden, cinsiyetinden, siyasi düşüncesinden, dininden ve mezhebinden kaynaklanan nefret sebebiyle fiil işleyenlerin cezası artırıldı. Ben Roman federasyonlarına bir şey söylüyorum, dil çalışmasını bence geliştirin, bu konuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcım Hakan Bey’in takibinde fayda var, parti olarak Öznur Hanım’ın bu işi takibinde fayda var. Bu dil sizin kendi aranızda bütünleşmenizi daha da artıracaktır” diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun kendisi ile ilgili sözlerine de cevap veren Erdoğan, “Her ne kadar birileri Romanları sadece Romanlar Günü’nde hatırlayıp, istismar malzemesi olarak kullanmaya çalışıyorsa da sizler bizim ne yaptığımızı, ne yapacağımızı gayet iyi biliyorsunuz. Bay Kemal diyor ki, ‘Ben sizin ayağınıza geldim, cumhurbaşkanı sizi ayağına çağırıyor’ diyor. Bay Kemal ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, oradan çıktım, oradan geldim. Mesele sadece Roman meselesi değil, Türkiye’nin topyekün gelişmesi, büyümesi, zenginleşmesi meselesidir” şeklinde konuştu.

Konuşması esnasında sesini duyurmak için bağıran Roman vatandaşın yanına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı gönderen Erdoğan, “Bu konu önemli, zaten gündemimizde, konuştuk günlerce. Biran önce bu işleri bizim neticeye kavuşturmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Verdiğiniz mücadelede Cumhurbaşkanı olarak sizin yanınızdayım”

“Halbuki Rabbim her kulunu aynı özelliklere, kabiliyetlere, güzelliklere sahip olarak yaratmıştır” diyen Erdoğan, Romanların da daha iyi eğitim, sağlık hizmeti alacağını, daha iyi şartlarda yaşayacağını belirterek, Roman olmanın verdiği cazibeden de vazgeçmemelerini istedi. Erdoğan, “Verdiğiniz mücadelede Cumhurbaşkanı olarak şahsımdan başlayarak devletimizin tüm kurumları sizin yanınızdadır. Siz bir gayret ortaya koyacaksınız ki, yapılan planlar, programlar somut bir neticeye ulaşsın” şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğer ben Romanları biraz olsun tanıyorsam ki öyle olduğuna inanıyorum, içinizde çok fazla dostum var, sizlerin bunu başaracak dirayete sahip olduğunuza inanıyorum. Yeter ki o ilk adımı atın, o ilk iradeyi ortaya koyun. Gerisi çok daha kolay. Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu geçtiğimiz 15 yılda daha önce olmadığı kadar ileri seviyelere ulaşmıştır. Her yolculukta olduğu gibi kalkınma ve demokrasi mücadelemizde de karşımıza sürekli çelmeler, tuzaklar, oyunlar çıkıyor. İktidara geldiğimiz 2002 Kasım ayından bugüne kadar ülkemizin yaşadıklarını gözünüzün önünden film şeridi gibi geçirdiğinizde bu tablo çok daha iyi anlaşılıyor. ‘Bu süreçte Türkiye’nin en büyük kazancı nedir?’ diye sorarsanız size vereceğim cevap, gerçek anlamda bağımsızlığımızı elde etmiş olmamızdır. Diyeceksiniz, ’Türkiye zaten bağımsız değil mi?’ Kağıt üzerinde belki öyleydi ama fiilen her alanda bir yerlere bağımlıydık.”