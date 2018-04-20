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Romanya’dan, Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

Romanya, İsrail’deki Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasına karar verdi.Romanya’da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti Başkanı Livio Draganya, hükümetinin İsrail’deki Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına karar verdiğini duyurdu.

Romanya, İsrail’deki Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasına karar verdi.
Romanya’da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti Başkanı Livio Draganya, hükümetinin İsrail’deki Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına karar verdiğini duyurdu. Başkan Draganya, "Karar alındı ve taşıma işlemleri başlayacak" dedi.
Başkan Draganya, kararın büyük bir sembolik değere sahip olduğunu söyleyerek İsrail’in uluslararası düzeyde güçlü bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Dragania, "Bu kararın Romanya için büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Hükümet tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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