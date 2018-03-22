Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) yayın lisansına ilişkin düzenleme konusunda, "İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek. Kapsam şu anda televizyon yayıncılığında RTÜK'ün yetkisi neyse internetten yayın yapan televizyonlarla ilgili yetki de o olacak. İnternet üzerinden televizyon yayıncılığı yapanların denetimi, gözetimi, yaptırımı, RTÜK'ün sorumluluğunda olacak. Bu işi RTÜK takip edecek. Bunun dışında bir çerçeve genişlemesi yok." dedi.
Başbakan Yardımcısı Işık, Gümüşhane Valiliği ile Gümüşhane Dernekler Federasyonunca Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Gümüşhane Günleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.
Işık, Gümüşhane'nin Türkiye'nin önemli merkezlerinden olduğunu ifade ederek "Büyük bir medeniyet birikimimiz, çok zengin bir kültürümüz var. Bu, hepimiz için kıvanç duyacağımız bir miras. Bu mirasın getirdiği çok önemli bir de sorumluluk var. O sorumluluk bu birikime, kültüre bir şeyler daha ilave edip onu gelecek nesillere aktarabilmektir. Gümüşhane günleri gibi burada yapılan günlerin önemli bir fonksiyonu var." dedi.
Düzenlenen etkinlikle Ankara'da yaşayan herkesin Gümüşhane kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu dile getiren Işık, "Farklı kültürlerdeki insanlar da kendi kültürleriyle aradaki benzerlikleri daha iyi analiz etme imkanını buluyor. Bu açıdan son derece önemli bir faaliyet." diye konuştu.
Gümüşhane'nin doğal güzelliklerinin yanında zengin bir yemek kültürü de olduğunu aktaran Işık, Gümüşhane'nin bir kez de olsa görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.
- "İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek"
Başbakan Yardımcısı Işık, TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın kabul edilmesiyle RTÜK'ün yayın lisansına ilişkin yapılacak düzenleme hakkında da değerlendirmede bulundu.
Yasanın dün TBMM'den geçtiğini ve kanunlaştığını anımsatan Işık, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına gidecek ve değerlendirmelerinin ardından yürürlüğe girecek. Bu yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren internet üzerinden televizyon yayıncılığı, RTÜK'ün denetimi kapsamına giriyor. İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek. Kapsam şu anda televizyon yayıncılığında RTÜK'ün yetkisi neyse internetten yayın yapan televizyonlarla ilgili yetki de o olacak. İnternet üzerinden televizyon yayıncılığı yapanların denetimi, gözetimi, yaptırımı RTÜK'ün sorumluluğunda olacak. Bu işi RTÜK takip edecek. Bunun dışında bir çerçeve genişlemesi yok. Radyo ve televizyonlarla ilgili sorumluluk, RTÜK'te olacak. İnternet siteleri televizyon yayınlarının dışındaki internet yayınları RTÜK'ün sorumluluğunda olmayacak."
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