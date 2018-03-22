Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) yayın lisansına ilişkin düzenleme konusunda, "İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek. Kapsam şu anda televizyon yayıncılığında RTÜK'ün yetkisi neyse internetten yayın yapan televizyonlarla ilgili yetki de o olacak. İnternet üzerinden televizyon yayıncılığı yapanların denetimi, gözetimi, yaptırımı, RTÜK'ün sorumluluğunda olacak. Bu işi RTÜK takip edecek. Bunun dışında bir çerçeve genişlemesi yok." dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, Gümüşhane Valiliği ile Gümüşhane Dernekler Federasyonunca Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Gümüşhane Günleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.

Işık, Gümüşhane'nin Türkiye'nin önemli merkezlerinden olduğunu ifade ederek "Büyük bir medeniyet birikimimiz, çok zengin bir kültürümüz var. Bu, hepimiz için kıvanç duyacağımız bir miras. Bu mirasın getirdiği çok önemli bir de sorumluluk var. O sorumluluk bu birikime, kültüre bir şeyler daha ilave edip onu gelecek nesillere aktarabilmektir. Gümüşhane günleri gibi burada yapılan günlerin önemli bir fonksiyonu var." dedi.