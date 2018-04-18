HABER

Ruhani: "İhtiyacımız olan her silahı üreteceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 10:15 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ulusal Ordu Günü’nde başkent Tahran’da yaptığı konuşmada, "Dünyaya ihtiyacımız olan her silahı üreteceğimizi söyledik" dedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da Ulusal Ordu Günü’nde yaptığı konuşmada, İran’ın savunması için gereken silahları üreteceğini ya da satın alacağını, İran Silahlı Kuvvetlerinin komşu ülkelere yönelik bir tehdit olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ulusal Ordu Günü’nde başkent Tahran’da yaptığı konuşmada, "Dünyaya ihtiyacımız olan her silahı üreteceğimizi söyledik" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da Ulusal Ordu Günü’nde yaptığı konuşmada, İran’ın savunması için gereken silahları üreteceğini ya da satın alacağını, İran Silahlı Kuvvetlerinin komşu ülkelere yönelik bir tehdit olmadığını söyledi. Ruhani, İran Devlet Televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, "Dünyaya, ihtiyacımız olan her silahı üreteceğimizi ya da elde edeceğimizi ve onaylarını beklemeyeceğimizi söyledik” dedi.

Avrupa Birliği'nden flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!Avrupa Birliği'nden flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorumKılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum
Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgedeAkdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Diğer Haberler
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan flaş erken seçim açıklaması

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan flaş erken seçim açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu! Türk Büyükelçi hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu! Türk Büyükelçi hayatını kaybetti

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti'den erken seçim açıklaması

Saadet Partisi ittifak için erken seçim kararını bekliyor!

Saadet Partisi ittifak için erken seçim kararını bekliyor!

AK Partili başkanın 'çapkınlık' yorumu iki şehir arasında 'namus' tartışması başlattı

AK Partili başkanın 'çapkınlık' yorumu iki şehir arasında 'namus' tartışması başlattı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.