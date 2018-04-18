İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ulusal Ordu Günü’nde başkent Tahran’da yaptığı konuşmada, "Dünyaya ihtiyacımız olan her silahı üreteceğimizi söyledik" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da Ulusal Ordu Günü’nde yaptığı konuşmada, İran’ın savunması için gereken silahları üreteceğini ya da satın alacağını, İran Silahlı Kuvvetlerinin komşu ülkelere yönelik bir tehdit olmadığını söyledi. Ruhani, İran Devlet Televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, "Dünyaya, ihtiyacımız olan her silahı üreteceğimizi ya da elde edeceğimizi ve onaylarını beklemeyeceğimizi söyledik” dedi.
AK Parti'den erken seçim açıklaması
Saadet Partisi ittifak için erken seçim kararını bekliyor!
Son dakika! Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
Sokak sokak dolaşıp herkese rezil etti!
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Model mi, güvenlik görevlisi mi?
Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Suriye'de 'Arap gücü oluşturulması' iddiasına ABD'den yanıt
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Herkes ikiz sanıyor! Gerçeği öğrenen kulaklarına inanamıyor