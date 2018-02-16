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Ruhani: "Müslümanlar arasında birlik olsaydı, ABD Başkanı Kudüs’ü işgalci Siyonist rejiminin başkenti ilan etmeye cüret edemezdi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 16:04 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer biz Müslümanların arasında birlik ve vahdet hakim olsaydı, ABD Başkanı Kudüs’ü işgalci Siyonist rejiminin başkenti olarak ilan etmeye cüret edemezdi" dedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin daveti üzerine gerçekleştirdiği üç günlük Hindistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarına devam ediyor.Ruhani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in de bulunduğu heyet ile Hindistan’ın Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad’daki Mekke Mescid Camii’nde cuma namazını kıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer biz Müslümanların arasında birlik ve vahdet hakim olsaydı, ABD Başkanı Kudüs’ü işgalci Siyonist rejiminin başkenti olarak ilan etmeye cüret edemezdi" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin daveti üzerine gerçekleştirdiği üç günlük Hindistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarına devam ediyor.
Ruhani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in de bulunduğu heyet ile Hindistan’ın Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad’daki Mekke Mescid Camii’nde cuma namazını kıldı. Cuma namazı sonrası konuşan Ruhani, Müslümanların birliğine vurgu yaparak, "Eğer biz Müslümanların arasında birlik ve vahdet hakim olsaydı, ABD Başkanı Kudüs’ü işgalci Siyonist rejiminin başkenti olarak ilan etmeye cüret edemezdi" dedi.
İslam dünyasının karşılaştığı sorunlara ilişkin, "İran İslam Cumhuriyeti Müslümanların birliği, beraberliği ve kardeşliği dışında bir çözüm yolunun olmadığına inanıyor" diyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD’de okullarda, üniversitelerde ve caddelerde, insanların katliamlara sebep olduğuna tanık oluyoruz. Materyalizmin doğurduğu bir uygarlık, bizim için bir çözüm yolu olamaz" şeklinde konuştu.

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