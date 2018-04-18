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Ruhani: “Sorunların çözülmesinin tek yolu siyasi müzakeredir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ordu Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, “Sorunların çözülmesinin tek yolu siyasi müzakeredir” dedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 18 Nisan İran Ordu Günü töreninde yaptığı konuşmada, “Silahlı güçlerimiz ülkenin güvenliğini sağlamak ile beraber, bölgenin de istikrarı ve güvenliği doğrultusunda önemli bir rol taşıyor” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ordu Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, “Sorunların çözülmesinin tek yolu siyasi müzakeredir” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 18 Nisan İran Ordu Günü töreninde yaptığı konuşmada, “Silahlı güçlerimiz ülkenin güvenliğini sağlamak ile beraber, bölgenin de istikrarı ve güvenliği doğrultusunda önemli bir rol taşıyor” dedi. Ruhani, “İhtiyaç duyduğumuz her silahı üretiyoruz. Biz kimsenin onayını beklemedik, beklemiyoruz ve bundan sonra da beklemeyeceğiz” açıklamasını yaptı.
İran Cumhurbaşkanı, açıklamasının devamında İran’ın komşuları ile kardeşçe ilişkiler kurmak istediğini söyleyerek, “Silah, füze, uçak ve tanklarımız size karşı değil, silahlı güçlerimizi güçlendirmek ve caydırıcılık içindir. Biz ilk adım olarak caydırıcılık ve ikinci adım olarak güçlü bir savunmayı takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Ruhani, “Büyük güçlere bölgemizi barutlarla doldurmayın, kendi çıkarlarınız için ve Arap ülkelerinin kaynaklarında aradığınız dolarlar için bölgeyi türlü silahlarla doldurmayın diyorum” dedi.
Ruhani, gerilimi gidermekle birlikte kendi askeri güçlerine devam edeceklerini ifade ederek, ülkeyi bağımsızlık, izzet ve onurunu savunmak için silahlı kuvvetlerin her daim hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.

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