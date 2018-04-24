HABER

Ruhani’den Trump’a uyarı: "Nükleer anlaşma taahhütlerini yerine getirmezseniz ciddi sonuçları olur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran ile aralarındaki nükleer anlaşmaya uymaması halinde ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyardı.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran’la aralarındaki nükleer anlaşmaya konusunda uyardı.

Ruhani’den Trump’a uyarı: "Nükleer anlaşma taahhütlerini yerine getirmezseniz ciddi sonuçları olur"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran ile aralarındaki nükleer anlaşmaya uymaması halinde ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyardı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran’la aralarındaki nükleer anlaşmaya konusunda uyardı. Ruhani, "Beyaz Saray’dakilere, nükleer anlaşmanın taahhütlerini yerine getirmezlerse, İran hükümetinin ciddi tepkileriyle karşı karşıya kalacaklarını söylüyorum" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı (JCPOA), ABD tarihindeki en kötü anlaşma olarak nitelendirerek eğer anlaşmada değişiklik yapılmazsa Washington’un anlaşmadan çıkmasıyla tehdit etmişti.
Avrupa Birliği, İran ve P5 + 1 ülkeleri grubu - Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, ABD ve Almanya 14 Temmuz 2015’te, İran’ın nükleer programına ilişkin kapsamlı ortak eylem planı üzerinde sağlanan anlaşmayı (JCPOA) imzalamıştı. Bu anlaşma uyarınca İran, İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer silah geliştirmeyi veya elde etmemeyi taahhüt etmişti.

Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?
İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddiaİşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia
İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweetİYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü

Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Garip bir senaryo var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Garip bir senaryo var

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

Bomba iddia: 3 parti anlaştı! Abdullah Gül aday olacak

Bomba iddia: 3 parti anlaştı! Abdullah Gül aday olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.