İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran ile aralarındaki nükleer anlaşmaya uymaması halinde ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyardı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran’la aralarındaki nükleer anlaşmaya konusunda uyardı. Ruhani, "Beyaz Saray’dakilere, nükleer anlaşmanın taahhütlerini yerine getirmezlerse, İran hükümetinin ciddi tepkileriyle karşı karşıya kalacaklarını söylüyorum" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı (JCPOA), ABD tarihindeki en kötü anlaşma olarak nitelendirerek eğer anlaşmada değişiklik yapılmazsa Washington’un anlaşmadan çıkmasıyla tehdit etmişti.
Avrupa Birliği, İran ve P5 + 1 ülkeleri grubu - Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, ABD ve Almanya 14 Temmuz 2015’te, İran’ın nükleer programına ilişkin kapsamlı ortak eylem planı üzerinde sağlanan anlaşmayı (JCPOA) imzalamıştı. Bu anlaşma uyarınca İran, İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer silah geliştirmeyi veya elde etmemeyi taahhüt etmişti.
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