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Rum Lider Anastasiadis: Akıncı ile yemek gündemsiz olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 16 Nisan Pazartesi günü bir araya geleceği yemeğe ilişkin konuştu.

Rum Lider Anastasiadis: Akıncı ile yemek gündemsiz olacak

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 16 Nisan Pazartesi günü bir araya geleceği yemeğe ilişkin konuştu. Birleşmiş Milletler’in (BM) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek yemeğin gündemsiz olacağını belirten Anastasiadis, yemekte değerlendirmeler yapılacağını söyledi.
GKRY Lideri Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile akşam yemeğinde nasıl ilerlenebileceğinin düşünüleceğini dile getirerek, ülkenin diyalogla elde edilebilecek barış ve istikrara ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Rum Lider Anastasiadis, Kıbrıslı Türklere yönelik silahlı saldırılar düzenleyen terör örgütü EOKA'dan övgüyle bahsetti. Nikos Anastasiadis, bir gazetecinin "'1955- 1959 EOKA özgürlük mücadelesi'nin yıl dönümü dolayısıyla ne mesaj göndermek istersiniz?" sorusu üzerine "EOKA kahramanlarının cesurluğu, inançlılığı ve birliği özgür ve egemen bir devletin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasına yol açtı" dedi.
Hatalar, bölünmeler ve Türkiye’nin davranışları yüzünden bugünkü duruma gelindiğini öne süren Rum Lider Anastasiadis, “Ülkede Türk işgalinin sona ermesi, Kıbrıslı Türklerle bir arada barış içinde yaşamamıza izin verecek, adil ve uygulanabilir bir çözüm elde edebilmek için fikir birliğine, taahhüt ettiğimiz hedeflerimize ulaşmak için birliğimizin olması gerekmektedir” diye konuştu.

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Rum Lider Anastasiadis: Akıncı ile yemek gündemsiz olacak

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