HABER

Rum partiler: Çavuşoğlu enerji konusunda tehdit etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptığı ziyaret, Rumların tepkisini çekti. Siyasi partiler, Çavuşoğlu'nun, enerji konusunda Rum tarafını tehdit ettiğini öne sürdü.

Rum partiler: Çavuşoğlu enerji konusunda tehdit etti

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- TÜRKİYE Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptığı ziyaret, Rumların tepkisini çekti. Siyasi partiler, Çavuşoğlu'nun, enerji konusunda Rum tarafını tehdit ettiğini öne sürdü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesi sonrasında, "Özellikle hidrokarbon sondajları konusunda bu tavrını net bir şekilde görüyoruz ve bundan sonraki süreçte bu konuda bizim tavrımız da değişecektir. Özetle Kıbrıs Türk halkının buradaki hakkını kimseye yedirmeyiz" dedi.
Rum EDEK partisi, Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalarla Rumları tehdit ettiğini ileri sürdü. Çevreciler Hareketi Partisi de, tehditlere rağmen enerji planlarını sürdürmeleri gerektiğini savundu. İki parti, "Akıncı ile Çavuşoğlu bu açıklamalarla mı müzakere masasına gelecek?" dedi. Açıklamalarda, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e de "Gerekli tedbirleri al" çağrısı yapıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYazın kabusu: Sivrisinek! İşte kurtulma yollarıYazın kabusu: Sivrisinek! İşte kurtulma yolları
Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!
CHP'nin 59 il başkanından ortak açıklamaCHP'nin 59 il başkanından ortak açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!

Alpay Özalan'dan Meclis'teki gerginlikle ilgili açıklama: Bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz

Alpay Özalan'dan Meclis'teki gerginlikle ilgili açıklama: Bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz

Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!

Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!

İYİ Partili Mehmet Aslan: Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerindeki oyu yüzde 17.5'tir

İYİ Partili Mehmet Aslan: Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerindeki oyu yüzde 17.5'tir

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.