Rus Büyükelçi Antonov’dan ABD’ye eleştiri

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD’li yetkililerin Seattle konsolosunun konutuna girmelerini düşmanca bulduğunu söyledi.
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov yaptığı basın toplantısında gazetecilere, ABD’li yetkililerin Seattle konsolosunun konutuna girmelerini düşmanca bulduğunu söyledi. Antonov, "Güzel bir gün, ABD’nin yapıcı olmayan, düşmanca ve hatta Rusya karşıtı olduğunu bile söyleyebileceğim adımları yüzünden karardı. ABD yetkilileri, Seattle’daki Rus Başkonsolosunun yaşadığı binadaki kilitleri indirdi. Bütün uluslararası sözleşmeleri ve tüm anlaşmaları ihlal etti. Bu hareket, keder ve üzüntüden başka bir şey getirmiyor" dedi.
Rusya’nın ABD Konsolosluğu, ABD’nin talebi üzerine 2 Nisan’da faaliyeti askıya almıştı. 2 gün önce ise tüm Rus diplomatlar konsolosluk binasından ayrılmıştı. Dün ise ABD’li yetkililer Seattle konsolosunun konutunun bahçe kapısındaki kilidi açarak önce bahçeye sonra ise konuta girmişti.
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