Rus diplomatlar Londra’dan ayrılıyor

İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizinde yaşanan son gelişmeler kapsamında, Rusya Büyükelçiliğine 2 tane diplomatik plakalı otobüs geldi. Diplomatlarla ailelerinin yer aldığı otobüslerin kısa bir süre sonra büyükelçilik binasından ayrıldığı öğrenildi.
Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının Londra’da zehirlenmesinin ardından İngiltere ve Rusya arasındaki ipler gerilmeye devam ediyor. İngiltere’nin zehirlenme vakasının ardında Rusya’nın olduğu iddiasında bulunmasıyla Rusya açıklamaları “gerçek dışı” nitelendirmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May’in 32 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararına Rusya’dan misilleme gelmişti. İki ülke arasındaki ajan krizi sürerken Londra’da sıcak dakikalar yaşandı. İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Rusya Büyükelçiliğine 2 adet diplomatik plakalı otobüs geldi. Diplomatlarla ailelerinin yer aldığı otobüslerin kısa bir süre sonra büyükelçilik binasından ayrıldığı öğrenildi.
Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!
Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum