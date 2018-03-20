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Rus diplomatlar Londra’dan ayrılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 14:27 | Son Güncelleme

İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizinde yaşanan son gelişmeler kapsamında, Rusya Büyükelçiliğine 2 tane diplomatik plakalı otobüs geldi.

İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizinde yaşanan son gelişmeler kapsamında, Rusya Büyükelçiliğine 2 tane diplomatik plakalı otobüs geldi. Diplomatlarla ailelerinin yer aldığı otobüslerin kısa bir süre sonra büyükelçilik binasından ayrıldığı öğrenildi.
Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının Londra’da zehirlenmesinin ardından İngiltere ve Rusya arasındaki ipler gerilmeye devam ediyor. İngiltere’nin zehirlenme vakasının ardında Rusya’nın olduğu iddiasında bulunmasıyla Rusya açıklamaları “gerçek dışı” nitelendirmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May’in 32 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararına Rusya’dan misilleme gelmişti. İki ülke arasındaki ajan krizi sürerken Londra’da sıcak dakikalar yaşandı. İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Rusya Büyükelçiliğine 2 adet diplomatik plakalı otobüs geldi. Diplomatlarla ailelerinin yer aldığı otobüslerin kısa bir süre sonra büyükelçilik binasından ayrıldığı öğrenildi.

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