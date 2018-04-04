Rusya, 1 Macar diplomatı sınır dışı etti

Rusya, Macaristan’ın 1 Rus diplomatını sınır dışı etmesine misilleme olarak 1 Macar diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı.

Rusya, Eski Rus ajan Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesiyle alakalı olarak Macaristan’ın bir Rus diplomatını sınır dışı etmesine misilleme olarak bir Macar diplomatı sınır dışı etti.

İngiltere’de yaşayan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, İngiltere ve Rusya arasında bir diplomatik krize neden oldu. İngiltere’nin bir dizi Rus diplomatını sınır dışı edeceğini açıklamasından sonra 26 Mart’ta ABD’den yapılan açıklamada, 60 Rus diplomatı sınır dışı edileceği bildirilmişti. ABD’yi takip eden bir dizi AB üye ülkesi, ABD, Kanada, Avustralya ve Norveç dahil olmak üzere 25’in üzerinde ülke, Moskova’nın eski Rus ajanı Skripal ve Kızı Yulia’nın İngiltere’nin Salisbury şehrinde zehirlenmesine katkısı olduğu gerekçesiyle İngiltere ile dayanışma içinde 150’den fazla Rus diplomatı dışı etmişti.