Rusya ABD konsolosluğunu kapatıyor

Rusya St. Petersburg’da bulunan ABD konsolosluğunu kapatacağını ve 60 ABD diplomatını sınır dışı edeceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın, ajan krizi nedeniyle ile St. Petersburg’daki ABD konsolosluğunu kapatacağını ve 60 ABD diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.