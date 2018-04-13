Rusya, ABD yaptırımlarına karşı yasa hazırlığında

Rusya Devlet Duma’sı, ABD yaptırımlarına cevap yasasını hazırlıyor.

Rusya Devlet Duması, ABD tarafından kendilerine uygulanan yaptırımlara karşı yasa hazırlıyor. Yasa tasarısı hazırlandıktan sonra ABD’ye de gönderileceği bildirildi. Yasa tasarısı, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin liderliğiyle dört meclis üyesi tarafından hazırlanıyor. Volodin, tasarının ABD tarafından Rusya Federasyonu’na, vatandaşlarına ve yetkililere karşı yapıcı olmayan eylemlerine yanıt olarak hazırlandığını söyledi. Taslak yasanın kısa süre içinde onay alarak sunuma hazır olacağı bildirildi. Ön görüşmelerin 16 Nisan’da gerçekleşmesi bekleniyor.

6 Nisan’da ABD Hazine Bakanlığı, Rus üst düzey yöneticileri, iş adamları ve yetkililerine yeni yaptırımlar uygulamıştı.