Rusya, ABD yaptırımlarına karşı yasa hazırlığında

Rusya Devlet Duma’sı, ABD yaptırımlarına cevap yasasını hazırlıyor.
Rusya Devlet Duması, ABD tarafından kendilerine uygulanan yaptırımlara karşı yasa hazırlıyor. Yasa tasarısı hazırlandıktan sonra ABD’ye de gönderileceği bildirildi. Yasa tasarısı, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin liderliğiyle dört meclis üyesi tarafından hazırlanıyor. Volodin, tasarının ABD tarafından Rusya Federasyonu’na, vatandaşlarına ve yetkililere karşı yapıcı olmayan eylemlerine yanıt olarak hazırlandığını söyledi. Taslak yasanın kısa süre içinde onay alarak sunuma hazır olacağı bildirildi. Ön görüşmelerin 16 Nisan’da gerçekleşmesi bekleniyor.
6 Nisan’da ABD Hazine Bakanlığı, Rus üst düzey yöneticileri, iş adamları ve yetkililerine yeni yaptırımlar uygulamıştı.
Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı
Aşık olduğu kişi tarafından reddedilince kendini baştan yarattı
Suriye krizinde son dakika gelişme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum