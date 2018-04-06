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Rusya Abhazya’ya ticari kısıtlamayı kaldırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Rusya tarafından Mart ayının ilk haftasında Abhazya’dan Rusya’ya tarım ürünlerinin geçişine getirilen yasak 10 Nisan’dan itibaren kontrollü olarak kaldırılıyor.Abhazya’da hala mücadele edilen mermer böceklerini ülke tarım ve ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye devam ederken Rusya, Mart ayı başında Abhazya’dan Rusya’ya bavul içerisinde geçirilen meyvelerin içinde mermer böceği tespit edilince tarım ürünlerinin geçişine yasak getirmişti.

Rusya tarafından Mart ayının ilk haftasında Abhazya’dan Rusya’ya tarım ürünlerinin geçişine getirilen yasak 10 Nisan’dan itibaren kontrollü olarak kaldırılıyor.
Abhazya’da hala mücadele edilen mermer böceklerini ülke tarım ve ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye devam ederken Rusya, Mart ayı başında Abhazya’dan Rusya’ya bavul içerisinde geçirilen meyvelerin içinde mermer böceği tespit edilince tarım ürünlerinin geçişine yasak getirmişti. Abhazya’da Rusya ile birlikte tarıma zarar veren zararlı böceklere karşı savaş açıldı. Abhazya’daki çalışmalardan sonuç alınmaya başlanınca Rusya’dan Abhazya’ya karşı olumlu haber geldi. Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Alexander Tkachev ve kurmayları yaptıkları toplantı neticesinde Rusya’nın Abhazya’ya uyguladığı ekonomik kısıtlamayı 10 Nisan’dan itibaren kontrollü olarak kaldırma kararı aldı. Alınan karara göre Abhazya’dan Rusya’ya tarım ürünleri geçişi sağlanabilecek fakat Rusya gümrük ekipleri ve uzmanlar tarafından ürünlerde yoğun incelemeler neticesinde sağlıklı ürün geçişine izin verilecek. Abhazya tarım gelirlerinde geçtiğimiz yıldan beri mermer böcekleri sebebiyle yüzde 50 oranında azalma yaşanmıştı.

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